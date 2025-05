Governo de Mato Grosso do Sul libera vacina contra gripe para toda a população

Imunização está disponível nas unidades de saúde em todo o Estado

A partir desta terça-feira (13), toda a população sul-mato-grossense com idade a partir de 6 meses poderá se vacinar contra a gripe. A ampliação foi determinada pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), diante do aumento expressivo de casos e óbitos por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) no Estado, especialmente entre crianças e idosos.

>Gerente de Imunização da SES aplicando imunizante no Drive-thru. Foto: Helton Davis.

Até a 19ª semana epidemiológica, o estado já registrou 2.708 casos de SRAG e 203 mortes em decorrência da doença. Dentre esses casos, 586 foram confirmados para Influenza, resultando em 68 mortes entre os pacientes hospitalizados. Os idosos são os mais afetados, representando 48,70% das internações, seguidos por crianças de 1 a 9 anos, com 26,80%. No caso dos idosos, a evolução para óbito ocorreu em 79,40% dos casos confirmados.

Campo Grande, capital do estado, já declarou situação de emergência em saúde pública devido à alta ocupação de leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) neonatal e pediátrica. Desde o início da campanha de vacinação, em 24 de março, mais de 410 mil doses da vacina contra Influenza foram aplicadas em Mato Grosso do Sul, o que coloca o estado com a melhor cobertura vacinal do país, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

“Diante do avanço dos casos de gripe e da sobrecarga no sistema de saúde, ampliamos a vacinação para toda a população como medida preventiva. A vacina está disponível em todo o estado e é a forma mais eficaz de evitar internações e salvar vidas. Nosso compromisso é proteger os sul-mato-grossenses”, afirma o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa.

Apesar da boa adesão geral, a cobertura vacinal entre os grupos prioritários (crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais) ainda está em 29,89% — abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

>Fonte: SES, compilado com base no painel do Ministério da Saúde.

Segundo o gerente de imunização da SES, Frederico Moraes, a ampliação é estratégica para conter o avanço do vírus no período sazonal. “A vacina é segura, eficaz e está disponível gratuitamente. Contamos com o apoio das prefeituras para intensificar as ações de imunização em todos os territórios.”

Os municípios devem seguir as orientações da Nota Técnica 03/2025 divulgada pela SES para operacionalizar a vacinação da nova faixa etária. Clique aqui para baixar a íntegra do documento.

Danúbia Burema, Comunicação SES