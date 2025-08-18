Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Conselho de Ética faz novo sorteio para escolha de relator em processo contra André Janones

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (19) para realizar novo sorteio de nomes para compor a ...

18/08/2025 16h18
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (19) para realizar novo sorteio de nomes para compor a lista tríplice a partir da qual será escolhido o relator da representação contra o deputado André Janones (Avante-MG).

Os três parlamentares sorteados inicialmente – Julio Arcoverde (PP-PI), AJ Albuquerque (PP-CE) e Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR) – solicitaram a retirada de seus nomes da lista.

A reunião será realizada às 15 horas, no plenário 11.

André Janones é acusado de proferir manifestações ofensivas contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) enquanto este discursava na tribuna em julho. Ele foi punido com a suspensão do mandato por três meses e ficará afastado até 12 de outubro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de subtração de criança
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova obrigação de condomínios adotarem medidas para a proteção de crianças
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova proposta para classificar organização criminosa armada como crime hediondo
Nioaque, MS
Atualizado às 15h05
36°
Tempo limpo Máxima: 37° - Mínima: 22°
34°

Sensação

3.6 km/h

Vento

16%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 18 minutos Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de subtração de criança
Há 18 minutos Comissão aprova obrigação de condomínios adotarem medidas para a proteção de crianças
Há 18 minutos Conselho de Ética faz novo sorteio para escolha de relator em processo contra André Janones
Há 18 minutos Comissão aprova proposta para classificar organização criminosa armada como crime hediondo
Há 18 minutos EUA querem impor solução constitucionalmente impossível para o Brasil
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 5 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
3
Há 2 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
4
Há 6 dias Policiais civis cumprem mandado de prisão contra foragido da justiça por violência doméstica
5
Há 4 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados