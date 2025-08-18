Culturama recebe policiais após solicitação de Zé Teixeira

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul atendeu à solicitação do deputado estadual Zé Teixeira e designou novos policiais militares para reforçar o efetivo da unidade que atende o Distrito de Culturama, localizado no município de Fátima do Sul.

A medida atende a uma demanda antiga da comunidade local, que vinha manifestando preocupação com a redução de efetivo policial na região. O reforço foi confirmado pelo Secretário Distrital de Culturama, Laurindo Santana de Lima, que destacou a importância da ampliação do quadro de servidores para garantir maior segurança e tranquilidade à população.

Em seu pedido oficial ao Governo do Estado, Zé Teixeira solicitou a designação de quatro policiais militares, ressaltando que a redução do contingente — provocada, entre outros fatores, pela aposentadoria de servidores — estava comprometendo o atendimento às ocorrências e a cobertura dos serviços essenciais de segurança pública, tanto no distrito quanto nas comunidades vizinhas.

Com a confirmação do atendimento à solicitação, a expectativa é de que a presença policial seja intensificada, contribuindo para a prevenção de crimes e o fortalecimento da sensação de segurança entre os moradores de Culturama. “A segurança da comunidade é prioridade, e a presença do Estado é fundamental para garantir a paz e o bem-estar dos moradores”, afirmou Zé Teixeira.