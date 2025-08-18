Últimos dias do Feirão Habita CG: ainda dá tempo de realizar o sonho da casa própria

O 9º Feirão Habita Campo Grande, reconhecido como o maior evento do setor de habitação de interesse social da Região Centro-Oeste, começou no dia 7 de agosto e segue até esta sexta-feira (22), no Pátio Central Shopping. O evento tem quebrado paradigmas ao demonstrar, na prática, que centenas de famílias são capazes de financiar o primeiro imóvel com o auxílio do subsídio de até R$ 20 mil, concedido pela Prefeitura de Campo Grande, para ajudar na entrada do financiamento.

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) reuniu 7 imobiliárias e construtoras que colocaram à disposição mais de 200 imóveis, entre casas e apartamentos, aos interessados em adquirir uma moradia, com valor máximo de R$ 250 mil. Além do subsídio oferecido pela Prefeitura, os parceiros do Parque Privado ofereceram pelo menos R$ 6 mil por unidade também para abater na entrada do financiamento imobiliário.

Quem procurou atendimento no 9º Feirão Habita Campo Grande se surpreendeu com a agilidade e a clareza no acesso das informações necessárias para conquistar a casa própria. Uma das beneficiadas foi a Amanda Lima, de 26 anos, vendedora, que celebrou a realização do sonho do primeiro imóvel. Com a soma dos subsídios municipal, estadual e federal, ela conseguiu viabilizar o financiamento e transformar seu sonho em realidade.

“Fiz a análise de crédito na semana passada, me avisaram que tinha sido aprovada e voltei já pra assinar o contrato. Consegui financiar uma casa no bairro Tarumã com R$ 58 mil de subsídio que abateu o valor da entrada. Isso facilitou muito e deixou as parcelas mais acessíveis e dentro do meu orçamento. Com certeza, esse incentivo faz toda a diferença na hora de comprar um imóvel. Sonho realizado!”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Os resultados desta edição do Feirão Habita Campo Grande têm sido extremamente positivos. Os imóveis que colocamos para financiamento facilitado já estão quase acabando. Centenas de famílias já conquistaram o sonho da casa própria com o apoio do subsídio da Prefeitura. Isso é um reflexo para a nossa cidade, pois mostra que, com planejamento e união de esforços, é possível garantir moradia digna e acessível para quem mais precisa”, afirmou o diretor-presidente da EMHA, Claudio Marques.

Ainda dá tempo de participar

O 9º Feirão Habita Campo Grande vai até esta sexta-feira (22), das 8h às 19h, no Pátio Central Shopping com imóveis à disposição para que o beneficiário possa escolher o que melhor se encaixa em sua preferência. A iniciativa tem como foco atender aqueles que desejam sair do aluguel e aguardavam a oportunidade ideal para financiar o primeiro imóvel.

Os subsídios foram organizados por faixas de renda bruta e são destinados à complementação da entrada do financiamento imobiliário, principal dificuldade identificada em famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel, já que grande parte não possui o montante total exigido pelo agente financeiro para realizar o financiamento da sua moradia própria. Os subsídios estão divididos da seguinte forma:

R$ 20 mil para 100 famílias com renda até R$ 2.850,00;

R$ 10 mil para 100 famílias com renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00;

R$ 4 mil para 400 famílias com renda até 7 salários mínimos.

Quem pode participar

O interessado em solicitar o benefício do programa Bônus Sonho de Morar durante o 9º Feirão Habita Campo Grande deve:

Ter renda familiar mensal bruta de até sete salários mínimos;

Estar cadastrado no cadastro geral da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários;

Não ter nenhum imóvel em nome do interessado;

Não ter sido beneficiado anteriormente com imóveis de programas habitacionais de interesse social com recursos do Governo Federal, Estadual ou Municipal;

Se enquadrar nos critérios dos Programas de Habitação de Interesse Social e/ou Loteamentos Sociais;

O aporte financeiro pode ser cumulativo com subsídios concedidos pelo Governo Federal e/ou Estadual.

Serviço

9º Feirão Habita Campo Grande

Data: Até 22 de agosto de 2025

Horário: Das 08 às 19 horas

Local: Pátio Central Shopping, R. Mal. Rondon, 1380 – Centro