Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Está na rota? Três bairros serão alvo do Fumacê nessa segunda-feira (18)

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em três bairros de Campo Grande, co...

18/08/2025 13h58
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em três bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta segunfa-feira (18).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) circularão das 16h às 22h pelas ruas dos seguintes bairros: Nova Lima Jardim Leblon e Tijuca.

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

Confira o itinerário:

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Últimos dias do Feirão Habita CG: ainda dá tempo de realizar o sonho da casa própria
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Do asfalto à memória: redescubra Campo Grande em walking tour promovido pela Prefeitura
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Funsat inicia semana com mais de 2 mil vagas de emprego nesta segunda-feira (18)
Nioaque, MS
Atualizado às 15h05
36°
Tempo limpo Máxima: 37° - Mínima: 22°
34°

Sensação

3.6 km/h

Vento

16%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 29 minutos Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de subtração de criança
Há 29 minutos Comissão aprova obrigação de condomínios adotarem medidas para a proteção de crianças
Há 29 minutos Conselho de Ética faz novo sorteio para escolha de relator em processo contra André Janones
Há 29 minutos Comissão aprova proposta para classificar organização criminosa armada como crime hediondo
Há 29 minutos EUA querem impor solução constitucionalmente impossível para o Brasil
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 5 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
3
Há 2 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
4
Há 6 dias Policiais civis cumprem mandado de prisão contra foragido da justiça por violência doméstica
5
Há 4 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados