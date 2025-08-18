Polícia Militar prende em flagrante autor de estupro durante patrulhamento preventivo em Campo Grande

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) prendeu em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (18/08), um homem acusado de estupro, roubo e agressão contra uma mulher, na região do bairro Popular, em Campo Grande. A ação foi possível graças ao patrulhamento preventivo e ostensivo realizado diuturnamente pelas equipes da PMMS, bem como ao preparo técnico dos policiais militares, que permite identificar situações e pessoas suspeitas que demandam abordagem imediata.

Durante rondas pela região, uma equipe policial avistou dois indivíduos caminhando. Ao perceberem a aproximação da viatura, um deles correu para dentro de uma área de matagal, enquanto o outro permaneceu na via. O homem foi abordado e identificado. Instantes depois, os policiais ouviram pedidos de socorro vindos do interior de uma área de mata.

No local, os militares encontraram a vítima, em estado de nervosismo, com sangramento na boca e sinais de agressão. A mulher informou à equipe policial que sofreu violência sexual, foi agredida e roubada por dois indivíduos. Ela informou ainda que os suspeitos subtraíram a quantia de R$ 250,00.

Durante a abordagem, os policiais constataram que a camiseta de um dos autores estava rasgada, evidência compatível com a narrativa da vítima, que tentou se defender da violência sofrida. Diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão ao suspeito. O indivíduo foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), sem lesões aparentes, para os procedimentos legais.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul reforça seu compromisso com a proteção da população e destaca que a atuação preventiva e ostensiva, associada ao treinamento constante de seus policiais, tem sido fundamental para combater a criminalidade e garantir mais segurança à sociedade.

Assessoria de Comunicação Social da PMMS