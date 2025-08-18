Polícia Civil cumpre mandado de prisão de condenado por homicídio, em Campo Grande

Na manhã de hoje (18), visando dar cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de N.J.B. (28), condenado pelo crime de homicídio de uma mulher no ano de 2019, a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros – GARRAS realizou diligências para localizar e prender o condenado.

Os policiais civis obtiveram a informação do local em que o evadido estaria na região do bairro Monte Castelo. Sendo assim, deslocaram até o endereço e após monitoramento velado da residência, conseguiram prender o investigado quando saía do local.

Após a prisão, N.J.B. foi conduzido para o GARRAS, procedendo-se às comunicações de praxe.