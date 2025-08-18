Whats

Polícia Militar em Três Lagoas realiza prisão de autor de furto

18/08/2025 13h58
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Três Lagoas – MS, no dia 16 de agosto, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um autor de furto na forma tentada.

Nesta sexta-feira, uma guarnição de Radiopatrulha do 2º BPM deslocou na rua Izaura Ferreira de Oliveira, no bairro Vila Nova, onde durante vistoria vieram a localizar um indivíduo de 25 anos, escondido no forro da residência onde durante sua detenção os policiais encontraram em sua posse 1 alicate que o detido utilizava para cortar os fios da rede elétrica.

Durante o desenrolar da ocorrência uma guarnição da Força Tática deslocou na avenida Eloy Chaves, onde tiveram acesso a imagens do sistema de videomonitoramento de um estabelecimento em que o indivíduo detido teria danificado uma grade de proteção por onde teve acesso ao interior do local e danificado uma TV durante a tentativa do furto.

Diante os fatos o detido foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

