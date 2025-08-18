Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Comissão aprova pena maior para crime de discriminação contra idoso, quando cometido na internet

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

18/08/2025 12h50
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que aumenta a pena para o crime de discriminação contra idosos, quando cometido em ambiente ou meio digital. Nesse caso, a pena, fixada em prisão de 6 meses a um ano e multa, será aumentada em 1/3.

A medida altera o Estatuto da Pessoa Idosa , que pune quem impedir ou dificultar o acesso de idosos a serviços essenciais, como operações bancárias, transporte, contratos, ou qualquer outro meio necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade.

O texto aprovado foi o substitutivo do relator, deputado Geraldo Resende (PSDB-MS), ao Projeto de Lei 1415/25, da deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA). Resende fez alterações que não prejudicam o objetivo central do projeto. Ele observou que a medida fortalece a proteção aos idosos diante de novas formas de vulnerabilidade.

"A proposição revela sensibilidade diante dos desafios enfrentados por um grupo populacional que, em muitos casos, sofre com barreiras tecnológicas, práticas discriminatórias e exclusão do acesso a direitos fundamentais no mundo digital", frisou.

Próximos passos
A proposta será analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de subtração de criança
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova obrigação de condomínios adotarem medidas para a proteção de crianças
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Conselho de Ética faz novo sorteio para escolha de relator em processo contra André Janones
Nioaque, MS
Atualizado às 15h05
36°
Tempo limpo Máxima: 37° - Mínima: 22°
34°

Sensação

3.6 km/h

Vento

16%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 28 minutos Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de subtração de criança
Há 28 minutos Comissão aprova obrigação de condomínios adotarem medidas para a proteção de crianças
Há 28 minutos Conselho de Ética faz novo sorteio para escolha de relator em processo contra André Janones
Há 28 minutos Comissão aprova proposta para classificar organização criminosa armada como crime hediondo
Há 28 minutos EUA querem impor solução constitucionalmente impossível para o Brasil
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 5 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
3
Há 2 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
4
Há 6 dias Policiais civis cumprem mandado de prisão contra foragido da justiça por violência doméstica
5
Há 4 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados