Aniversário
Campo Grande - MS

Do asfalto à memória: redescubra Campo Grande em walking tour promovido pela Prefeitura

Em comemoração ao aniversário de Campo Grande, a Prefeitura de Campo Grandel, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e De...

18/08/2025 11h46
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Em comemoração ao aniversário de Campo Grande, a Prefeitura de Campo Grandel, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), realizou nesse final de semana uma experiência interativa com os participantes da 1ª edição da Capacitação em Turismo: Descubra Campo Grande, que aconteceu no dia 24 de julho.

Guiados por um profissional especializado, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer, passo a passo, a história viva de Campo Grande, através de relatos, curiosidades e fatos marcantes. O itinerário contemplou alguns dos pontos mais emblemáticos da cidade.

“Hoje estamos realizando um walking tour pelo Centro Histórico de Campo Grande, passando por pontos importantes como a Praça Ari Coelho, a Morada dos Baís, o primeiro quartel do Exército em Campo Grande, a Igreja Matriz e finalizando no Mercado Municipal. O objetivo desse passeio é mostrar as belezas e riquezas que existem na história da nossa cidade”, explica Leonardo Ferreira Rezende, guia de turismo e turismólogo, que atualmente trabalha na Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur MS).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Ainda segundo o turismólogo, no hábito acelerado da rotina, a maioria dos cidadãos passam pelos lugares da cidade sem perceber ou até mesmo sem saber sua importância. “Queremos resgatar esse sentimento de pertencimento, fazendo com que os moradores reconheçam esses espaços como parte da sua própria história”.

Nesta primeira edição, o walking tour (passeio a pé) foi organizado, especialmente, para o grupo que participou do curso Descubra Campo Grande, com algumas vagas abertas ao público em geral. A ideia é que esses tours tenham recorrência, para que mais pessoas possam participar e conhecer de perto o patrimônio histórico de Campo Grande.

A estudante de Turismo, Kézia Medina de Campos, disse que a experiência de conhecer os pontos turísticos de Campo Grande significa conhecimento. “Existe uma frase que eu acredito muito: a gente não pode amar aquilo que não conhece. Então, para amar a nossa cidade, precisamos primeiro conhecê-la. Eu mesma ainda não conheço todos os pontos turísticos daqui. Estou no primeiro ano do curso de Turismo, então essa atividade é muito importante para mim”, frisou.

O walking tour passou pelos marcos históricos e culturais como o Monumento de Manoel de Barros, a Praça do Rádio, o Obelisco, que representa o marco zero da cidade e muito mais.

“Esta ação foi um convite para que as pessoas se reconectem com a história e com os espaços que fazem parte da identidade de Campo Grande. Ao caminhar pelas ruas da nossa cidade e ouvir sobre a origem dos seus monumentos, praças e construções, criamos um senso de pertencimento e valorização do nosso patrimônio”, concluiu o secretário da Semades, Ademar Silva Junior.

