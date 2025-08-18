Polícia Militar em Três Lagoas realiza prisão de autor de receptação

Três Lagoas – MS, no dia 15 de agosto, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um autor de receptação.

Nesta sexta-feira, por volta das 17h, uma guarnição da Força Tática do 2º BPM durante patrulhamento na rua Maria Guilhermina Esteves realizou a abordagem policial de um motociclista, onde durante checagens nos sistemas policiais constataram que a motocicleta se encontrava em busca por ser produto de furto/roubo. Durante entrevista o condutor de 19 anos, relatou ter adquirido o veículo através de um primo, pelo valor de R$ 1.500,00.

Ante o fato após ser dada voz de prisão o condutor e a motocicleta foram apresentados na Delegacia de Polícia, para os devidos fins.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

