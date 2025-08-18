Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Operação Shamar: Polícia Civil participa de programa de rádio em Iguatemi, para passar orientações sobre violência doméstica

Na manhã do sábado (16), durante a operação “SHAMAR”, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Iguatemi-MS, participou do programa da Rádio ...

18/08/2025 10h45
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na manhã do sábado (16), durante a operação “SHAMAR”, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Iguatemi-MS, participou do programa da Rádio Comunitário Boa Nova FM realizando um bate-bapo com a população sobre o tema “Agosto Lilás”. De acordo com o delegado Eduardo Ferreira, a participação teve como objetivo o combate e a prevenção da violência em âmbito doméstico, mostrando para o público os tipos de violência, quem pode ser agressor, quem pode ser vítima, formas de denunciar, além de outros aspectos legais.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Foi permitido durante o programa a participação ao vivo dos ouvintes, com perguntas sobre funcionamento e atendimento da Sala Lilás, além de canais de denúncia (Disque-180) e participação da Rede de Apoio no combate a Violência doméstica no município de Iguatemi.

Denúncias para a Delegacia de Iguatemi podem ser realizadas pelo telefone: (67) 3471-1372.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

