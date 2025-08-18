Segundo Envolvido em roubo a posto de combustíveis é identificado e segue foragido em Ponta Porã

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS As 1ª e 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã informam que, após investigação referente ao roubo ocorrido no dia 12 de agosto, em um posto de combustíveis localizado na região do Marambaia, foi possível identificar o segundo envolvido no crime.

Na ocasião, um indivíduo identificado como A.M.R. (24), foi preso em flagrante após o assalto cometido com uso de arma de fogo. Com a continuidade das diligências, a Polícia Civil identificou o comparsa que conseguiu fugir do local: Julian Franco Romero, 25 anos, contra o qual foi expedido mandado de prisão preventiva (BNMP nº 0001482-42.2025.8.12.0019.01.0001-21). Atualmente, ele se encontra foragido.

As investigações apontam que o suspeito também é investigado pela prática de outros roubos na região de fronteira. Além disso, já possui passagem criminal por ato infracional análogo ao crime de roubo quando menor de idade no Brasil, bem como por roubo praticado no Paraguai.

A Polícia Civil alerta que Julian Franco Romero é considerado um indivíduo extremamente perigoso, e solicita que qualquer informação sobre sua localização seja repassada imediatamente às autoridades policiais, garantindo o sigilo da fonte.