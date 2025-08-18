Polícia Civil esclarece homicídio ocorrido em setembro de 2024 em Campo Grande e prende terceiro envolvido que se encontrava foragido

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa-DHPP, em atuação conjunta com a Polícia Civil de Mato Grosso, efetuou a prisão do coautor de um homicídio consumado e outro tentado, ambos qualificados, praticados em Campo Grande no dia 29 de setembro de 2024.

Naquele dia, no Bairro Los Angeles, Elizangela Arce Correa (45) foi morta ao ser atingida por múltiplos golpes desferidos com uma arma branca, na ocasião em que se encontrava no interior do imóvel onde residia com o seu esposo, Valdeci Soares da Silva (43).

Valdeci também foi perfurado, mas sobreviveu após passar por várias cirurgias.

Investigação conduzida pela DHPP identificou que os autores do crime, três, deviam certa quantia em dinheiro a Elizangela e Valdeci e, então, para se livrarem da dívida, resolveram matá-los.

Assim, na madrugada do dia 29, os três indivíduos arrombaram a porta do imóvel onde residiam Elizangela e Valdeci e os esfaquearam, de modo que a mulher morreu no quarto ocupado pelo casal.

Presente a materialidade delitiva e os indícios de autoria, a DHPP representou pela decretação da Prisão Preventiva dos três autores, de modo que dois deles foram presos em Campo Grande. São eles: E.M.C. e A.F.N.J, ambos de 35 anos.

O terceiro, todavia, encontrava-se foragido.

Mediante trabalho conjunto com a Polícia Civil de Mato Grosso identificou-se que o foragido se encontrava na cidade de Paranatinga, neste Estado.

Assim, solicitada a colaboração da PC/MT, fora efetivada, no último dia 15 a Prisão Preventiva de D. B. F. (32), que se encontrava trabalhando como vigilante de uma escola, em Paranatinga.