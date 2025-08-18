Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Programa Segurança em Pauta recebe titular da DENAR

Fronteira com Bolívia e Paraguai. Divisa com Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Paraná. A geografia faz de Mato Grosso do Sul, local est...

18/08/2025 09h35
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Fronteira com Bolívia e Paraguai. Divisa com Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Paraná. A geografia faz de Mato Grosso do Sul, local estratégico no combate ao tráfico de drogas. Em Campo Grande, o trabalho é feito pela Delegacia Especializada De Repressão ao Narcotráfico. Para falar sobre esse trabalho o Segurança em Pauta dessa semana vai receber o delegado titular da Denar, Hoofman Davila
Toda semana a Investigadora Lucilene Souza recebe especialista para entrevistar e falar sobre um tema diferente sobre segurança pública. Delegados, investigadores se unem a advogados, membros de organizações não-governamentais e de órgãos públicos para, de forma simples, tirar dúvidas e levar à população, informação de qualidade.
Não perca o programa Segurança em Pauta, toda segunda às 18h, com horários alternativos quartas 13h, sextas às 7h e domingos às 16h30, no canal 7.2 TVALEMS. O Segurança em Pauta também está disponível no youtube.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Operação Shamar: Polícia Civil participa de programa de rádio em Iguatemi, para passar orientações sobre violência doméstica
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Segundo Envolvido em roubo a posto de combustíveis é identificado e segue foragido em Ponta Porã
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil esclarece homicídio ocorrido em setembro de 2024 em Campo Grande e prende terceiro envolvido que se encontrava foragido
Nioaque, MS
Atualizado às 09h05
30°
Tempo limpo Máxima: 37° - Mínima: 22°
28°

Sensação

4.75 km/h

Vento

25%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 54 minutos Operação Shamar: Polícia Civil participa de programa de rádio em Iguatemi, para passar orientações sobre violência doméstica
Há 54 minutos PEC da polícia científica pode ser votada na terça
Há 54 minutos Segundo Envolvido em roubo a posto de combustíveis é identificado e segue foragido em Ponta Porã
Há 54 minutos Polícia Civil esclarece homicídio ocorrido em setembro de 2024 em Campo Grande e prende terceiro envolvido que se encontrava foragido
Há 54 minutos Publicidade em jogo infantil pode gerar multa de até R$ 50 mi, prevê projeto
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 7 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
3
Há 5 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
4
Há 2 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
5
Há 6 dias Policiais civis cumprem mandado de prisão contra foragido da justiça por violência doméstica
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados