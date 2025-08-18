Programa Segurança em Pauta recebe titular da DENAR

Fronteira com Bolívia e Paraguai. Divisa com Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Paraná. A geografia faz de Mato Grosso do Sul, local estratégico no combate ao tráfico de drogas. Em Campo Grande, o trabalho é feito pela Delegacia Especializada De Repressão ao Narcotráfico. Para falar sobre esse trabalho o Segurança em Pauta dessa semana vai receber o delegado titular da Denar, Hoofman Davila

Toda semana a Investigadora Lucilene Souza recebe especialista para entrevistar e falar sobre um tema diferente sobre segurança pública. Delegados, investigadores se unem a advogados, membros de organizações não-governamentais e de órgãos públicos para, de forma simples, tirar dúvidas e levar à população, informação de qualidade.

Não perca o programa Segurança em Pauta, toda segunda às 18h, com horários alternativos quartas 13h, sextas às 7h e domingos às 16h30, no canal 7.2 TVALEMS. O Segurança em Pauta também está disponível no youtube.