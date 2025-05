Funsat oferece 1.774 vagas nesta terça-feira (13)

#ParaTodosVerem A imagem de capa é a fachada da Funsat e a interna é do quadro de vagas.

Confira tudo sobre o painel de vagas em visita na Funsat, das 7h às 17h, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800 e acompanhe também no portal oficial da Prefeitura de Campo Grande sobre os recrutamentos da data:

Exclusivas ao público PCD (Pessoa com Deficiência) são 16 anúncios: assistente administrativo (6), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (1), repositor em supermercados (5) e vendedor interno (1).

Já, na lista da Fundação para as oportunidades de “perfil aberto”, a Agência aponta sete destaques: motorista (3 postos), analista de estoque (1 posto), auxiliar de orientação educacional (3 postos), frentista (4 postos), repositor em supermercados (235 postos), saladeiro (1 posto), além de 18 vagas para servente de obras.

A Funsat (Fundação Social do Trabalho), por meio da sua Agência de Empregos, anuncia, para esta terça-feira (13), um total de 1.774 vagas. Intermediação que alcança ofertas de recrutamento de 184 empresas de Campo Grande, para 144 atividades profissionais diferentes.

