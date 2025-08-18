Caravina cumpre agendas no Vale do Ivinhema e reforça compromisso municipalista

O deputado estadual Caravina reforçou sua presença no interior de Mato Grosso do Sul ao cumprir, no último sábado, uma série de agendas em Nova Andradina, Batayporã e Anaurilândia, municípios do Vale do Ivinhema que receberam investimentos significativos em infraestrutura, educação, saneamento, cultura e segurança pública.

Em Nova Andradina, ao lado do prefeito Dr. Leandro, Caravina participou da cerimônia conduzida pelo governador em exercício, Barbosinha, que marcou a entrega de obras e investimentos que somam mais de R$ 29,2 milhões. Entre os destaques estão a pavimentação e drenagem de ruas estratégicas, como a Irmã Maria Rita Loureiro e Odilon Ribeiro dos Santos, além de obras do programa MS Ativo. O pacote inclui ainda a ampliação da Escola Estadual Austrílio Capilé Castro, que passa a contar com estrutura acessível e moderna, e importantes avanços no saneamento, com mais de 35 mil metros de rede de esgoto e 2,7 mil novas ligações domiciliares.

Em Batayporã, Caravina acompanhou o prefeito Germino Roz durante a vistoria da maior obra de infraestrutura urbana já executada no município: a drenagem da Lagoa do Sapo, que recebe investimentos superiores a R$ 20 milhões. A ação vai transformar a realidade local, solucionando antigos problemas de alagamento e abrindo caminho para novos projetos em parceria entre Estado e Prefeitura.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

Já em Anaurilândia, ao lado do prefeito Professor Rafael, o parlamentar participou da entrega da reforma da Escola Professor Ezequiel Balbino, que recebeu melhorias estruturais para oferecer melhores condições de ensino e aprendizado a alunos e professores. Para Caravina, investir em educação é investir no futuro: “Cada melhoria na escola reflete diretamente na vida de nossas crianças e jovens, que terão mais oportunidades de aprender com qualidade.”

No mesmo município, em Vila Quebracho, Caravina prestigiou as comemorações dos 58 anos do distrito, celebrando a história e a tradição da comunidade, além de participar da solenidade de reativação do 3º Grupamento da Polícia Militar, que volta a funcionar em expediente integral, ampliando o policiamento preventivo e fortalecendo a segurança da população. O ato contou com a presença do governador em exercício e de autoridades militares.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

Encerrando o dia, em Nova Andradina, o deputado esteve presente no baile de formatura dos novos policiais militares, ocasião em que destacou a importância do fortalecimento da segurança pública como base para o desenvolvimento social e econômico do Estado.

A presença de Caravina em cada uma dessas agendas reforça sua postura municipalista e o compromisso com as demandas locais.

“Nosso trabalho é garantir que os investimentos cheguem aonde realmente fazem a diferença: na vida das pessoas. Educação, infraestrutura, saneamento e segurança são pilares fundamentais para o desenvolvimento dos municípios e de Mato Grosso do Sul”, afirmou o parlamentar.