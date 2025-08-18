Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Paranaíba

Na noite de domingo (17), por volta das 23h30, a equipe de Força Tática do 13º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrênc...

18/08/2025 09h35
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na noite de domingo (17), por volta das 23h30, a equipe de Força Tática do 13º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo no município de Paranaíba. Veja mais detalhes a seguir!

A denúncia anônima informava que um indivíduo, em visível estado de embriaguez, estaria no interior de uma residência portando uma arma de fogo e ameaçando efetuar disparos.

De imediato, os policiais se deslocaram até o local e, com a devida autorização, realizaram a entrada na residência. O homem foi localizado na varanda, portando um revólver calibre .32, municiado com duas munições, sendo uma delas já deflagrada. Durante a abordagem, a arma foi retirada de sua posse, garantindo a segurança de todos os presentes.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma apreendida, para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul reforça seu compromisso com a segurança da população e destaca a importância das denúncias da comunidade, que contribuem para a prevenção e repressão de crimes.

Assessoria de Comunicação Social do 13ºBPM

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Operação Shamar: Polícia Civil participa de programa de rádio em Iguatemi, para passar orientações sobre violência doméstica
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Segundo Envolvido em roubo a posto de combustíveis é identificado e segue foragido em Ponta Porã
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil esclarece homicídio ocorrido em setembro de 2024 em Campo Grande e prende terceiro envolvido que se encontrava foragido
Nioaque, MS
Atualizado às 09h05
30°
Tempo limpo Máxima: 37° - Mínima: 22°
28°

Sensação

4.75 km/h

Vento

25%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 54 minutos Operação Shamar: Polícia Civil participa de programa de rádio em Iguatemi, para passar orientações sobre violência doméstica
Há 54 minutos PEC da polícia científica pode ser votada na terça
Há 54 minutos Segundo Envolvido em roubo a posto de combustíveis é identificado e segue foragido em Ponta Porã
Há 54 minutos Polícia Civil esclarece homicídio ocorrido em setembro de 2024 em Campo Grande e prende terceiro envolvido que se encontrava foragido
Há 54 minutos Publicidade em jogo infantil pode gerar multa de até R$ 50 mi, prevê projeto
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 7 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
3
Há 5 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
4
Há 2 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
5
Há 6 dias Policiais civis cumprem mandado de prisão contra foragido da justiça por violência doméstica
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados