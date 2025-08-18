Polícia Militar prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Paranaíba

Na noite de domingo (17), por volta das 23h30, a equipe de Força Tática do 13º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo no município de Paranaíba. Veja mais detalhes a seguir!

A denúncia anônima informava que um indivíduo, em visível estado de embriaguez, estaria no interior de uma residência portando uma arma de fogo e ameaçando efetuar disparos.

De imediato, os policiais se deslocaram até o local e, com a devida autorização, realizaram a entrada na residência. O homem foi localizado na varanda, portando um revólver calibre .32, municiado com duas munições, sendo uma delas já deflagrada. Durante a abordagem, a arma foi retirada de sua posse, garantindo a segurança de todos os presentes.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma apreendida, para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul reforça seu compromisso com a segurança da população e destaca a importância das denúncias da comunidade, que contribuem para a prevenção e repressão de crimes.

Assessoria de Comunicação Social do 13ºBPM