Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende foragido acusado de homicídio ocorrido em Corumbá

A Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia (1ªDP) de Corumbá-MS prendeu, neste domingo (17), Aldo da Silva Paim, de 31 anos, acusado de ser o ...

18/08/2025 09h35
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia (1ªDP) de Corumbá-MS prendeu, neste domingo (17), Aldo da Silva Paim, de 31 anos, acusado de ser o autor do homicídio de João Farias da Silva, de 53 anos, ocorrido no último dia 13 de agosto, na Rua Treze de Junho, região central da cidade. As investigações conduzidas pela 1ª DP de Corumbá apontaram Aldo como o responsável por abordar a vítima em via pública e, minutos depois, retornar armado, efetuando disparos fatais.

Câmeras de segurança da região registraram a ação criminosa, que teve origem em uma desavença de cunho pessoal. Além deste crime, Aldo já era considerado foragido desde o início do ano, quando rompeu a tornozeleira eletrônica que utilizava por decisão judicial, deixando de cumprir as medidas impostas.

Contra ele já havia um primeiro mandado de prisão expedido em outro processo. Após o homicídio de João Farias da Silva, 53 anos, a Polícia Civil reuniu provas e representou novamente pela prisão preventiva do autor, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

Após diligências, Aldo foi localizado e preso, sendo conduzido à unidade policial, onde permanece custodiado. A Polícia Civil ressalta que o caso é classificado como crime passional, sem ligação com organizações criminosas. 

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Operação Shamar: Polícia Civil participa de programa de rádio em Iguatemi, para passar orientações sobre violência doméstica
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Segundo Envolvido em roubo a posto de combustíveis é identificado e segue foragido em Ponta Porã
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil esclarece homicídio ocorrido em setembro de 2024 em Campo Grande e prende terceiro envolvido que se encontrava foragido
Nioaque, MS
Atualizado às 09h05
30°
Tempo limpo Máxima: 37° - Mínima: 22°
28°

Sensação

4.75 km/h

Vento

25%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 54 minutos Operação Shamar: Polícia Civil participa de programa de rádio em Iguatemi, para passar orientações sobre violência doméstica
Há 54 minutos PEC da polícia científica pode ser votada na terça
Há 54 minutos Segundo Envolvido em roubo a posto de combustíveis é identificado e segue foragido em Ponta Porã
Há 54 minutos Polícia Civil esclarece homicídio ocorrido em setembro de 2024 em Campo Grande e prende terceiro envolvido que se encontrava foragido
Há 54 minutos Publicidade em jogo infantil pode gerar multa de até R$ 50 mi, prevê projeto
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 7 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
3
Há 5 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
4
Há 2 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
5
Há 6 dias Policiais civis cumprem mandado de prisão contra foragido da justiça por violência doméstica
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados