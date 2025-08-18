Polícia Civil prende foragido acusado de homicídio ocorrido em Corumbá

A Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia (1ªDP) de Corumbá-MS prendeu, neste domingo (17), Aldo da Silva Paim, de 31 anos, acusado de ser o autor do homicídio de João Farias da Silva, de 53 anos, ocorrido no último dia 13 de agosto, na Rua Treze de Junho, região central da cidade. As investigações conduzidas pela 1ª DP de Corumbá apontaram Aldo como o responsável por abordar a vítima em via pública e, minutos depois, retornar armado, efetuando disparos fatais.

Câmeras de segurança da região registraram a ação criminosa, que teve origem em uma desavença de cunho pessoal. Além deste crime, Aldo já era considerado foragido desde o início do ano, quando rompeu a tornozeleira eletrônica que utilizava por decisão judicial, deixando de cumprir as medidas impostas.

Contra ele já havia um primeiro mandado de prisão expedido em outro processo. Após o homicídio de João Farias da Silva, 53 anos, a Polícia Civil reuniu provas e representou novamente pela prisão preventiva do autor, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

Após diligências, Aldo foi localizado e preso, sendo conduzido à unidade policial, onde permanece custodiado. A Polícia Civil ressalta que o caso é classificado como crime passional, sem ligação com organizações criminosas.