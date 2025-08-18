Whats

Clima

Calor intenso e alerta de tempestade marcam a semana em Nioaque

A mudança no tempo acontece na quarta-feira (20), quando a previsão aponta para chuvas fortes, ventos intensos e possibilidade de granizo

18/08/2025 08h40
Por: Gabriela Rufino
Portal de Férias
Portal de Férias

A semana começou com muito calor em Nioaque. Nesta segunda-feira (18), os termômetros registram mínima de 25°C e máxima de 37°C, com sol predominante.

Na terça-feira (19), além da alta temperatura, que pode chegar a 38°C, a região está sob alerta de vendaval emitido pelo Inmet, válido das 12h às 17h, com ventos entre 40 e 60 km/h.

A mudança no tempo acontece na quarta-feira (20), quando a previsão aponta para chuvas fortes, ventos intensos e possibilidade de granizo. O Instituto emitiu alerta de tempestade, com acumulado de até 50 mm em um único dia. As temperaturas caem para mínima de 18°C e máxima de 26°C.

Na quinta (21) e sexta-feira (22), o calor retorna, com máximas acima dos 32°C. Já no fim de semana, o sábado (23) deve ser marcado por novas tempestades e o domingo (24) terá temperaturas mais amenas, com máxima de 25°C.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Nioaque, MS
Atualizado às 09h05
30°
Tempo limpo Máxima: 37° - Mínima: 22°
28°

Sensação

4.75 km/h

Vento

25%

Umidade

