PM - MS

Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Paranaíba

Paranaíba (MS) – Na tarde de sábado (16), equipes da Força Tática, com apoio da Radiopatrulha, realizaram uma ação de combate ao tráfico de drogas ...

18/08/2025 08h30
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Paranaíba (MS) – Na tarde de sábado (16), equipes da Força Tática, com apoio da Radiopatrulha, realizaram uma ação de combate ao tráfico de drogas em Paranaíba, que resultou na condução de um indivíduo à Delegacia de Polícia Civil.

A ocorrência teve início durante rondas preventivas na região do bairro Araxá, quando os policiais visualizaram dois homens em atitude suspeita em frente a uma residência. Um deles, que estava em posse de uma bicicleta, recebia uma porção de entorpecente entregue pelo outro, que se encontrava no interior do imóvel. Ao perceberem a aproximação da equipe, ambos desobedeceram à ordem de parada e tentaram fugir para dentro da casa.

Durante a abordagem, foi localizada com um dos suspeitos uma pequena porção de substância análoga a crack. Já no interior da residência, os militares encontraram um cigarro e uma porção de substância análoga à maconha, além de dinheiro em notas de pequeno valor, geralmente utilizado em transações de entorpecentes.

Apesar das buscas realizadas, não foi possível localizar um frasco que teria sido arremessado durante a fuga, o qual, segundo relato, conteria outras porções de drogas ilícitas.

O indivíduo responsável pela residência foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado juntamente com o material apreendido, para que sejam adotadas as providências cabíveis.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul segue firme no enfrentamento ao tráfico de drogas, reforçando seu compromisso de proteger a sociedade e preservar a ordem pública.

Assessoria de Comunicação Social do 13ºBPM

