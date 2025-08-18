Whats

PM - MS

Polícia Militar apreende drogas e conduz três pessoas por tráfico de drogas em Paranaíba

Paranaíba (MS) – Na noite de sexta-feira (15), policiais militares do 13º Batalhão, por meio da equipe de Força Tática com apoio da equipe de patru...

18/08/2025 08h30
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Paranaíba (MS) – Na noite de sexta-feira (15), policiais militares do 13º Batalhão, por meio da equipe de Força Tática com apoio da equipe de patrulha urbana, realizaram uma significativa apreensão de drogas e conduziram três pessoas à Delegacia de Polícia Civil em Paranaíba.

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo pelo município, a equipe visualizou um veículo em atitude suspeita. O condutor realizou uma manobra brusca na via, quase ocasionando um acidente com a viatura policial, além de estar com o som automotivo em volume excessivo. Diante das circunstâncias, foi realizada a abordagem veicular.

Na busca pessoal inicial, nada de ilícito foi encontrado com dois dos ocupantes. Entretanto, com a passageira do veículo foram localizadas, em sua bolsa, pequenas porções de substância análoga à maconha. Em seguida, durante buscas mais minuciosas realizadas por uma policial feminina, também foi encontrada substância análoga ao crack.

Diante do flagrante, a equipe solicitou apoio e se deslocou até a residência do casal, onde, mediante autorização expressa dos responsáveis pelo imóvel, foi realizada busca domiciliar. No quarto do casal, foram localizadas diversas porções de entorpecentes já fracionadas e outras em maior quantidade, prontas para a preparação e comercialização, além de materiais comumente utilizados para o tráfico de drogas.

Foram apreendidos:

  • 30 comprimidos de substância análoga aêxtase(aprox. 16,7 g);

  • 3 porções decocaína(aprox. 2,1 g);

  • 1 porção demaconha(aprox. 47 g);

  • 1 porção demaconha(aprox. 199 g);

  • 25 porções fracionadas demaconha(aprox. 107 g);

  • 2 tabletes demaconha(aprox. 398 g);

  • 1 balança de precisão, 1 faca, 2 potes utilizados para armazenamento, plástico filme e várias embalagens plásticas pequenas.

Todo o material apreendido, juntamente com os três envolvidos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul ressalta a importância do patrulhamento preventivo e da pronta resposta das equipes especializadas no combate ao tráfico de drogas, reafirmando seu compromisso com a segurança da população e com a preservação da ordem pública.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM

