Polícia Civil esclarece três homicídios registrados nesta semana em Corumbá

A Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), esclareceu três homicídios ocorridos entre os dias 11 e 14 de agosto, todos de cunho passional, sem relação com organizações criminosas. Por sua natureza, esses crimes são imprevisíveis e de difícil prevenção.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Caso 1 –Vitória Roberta de Miranda Rodrigues (21 anos)

O crime ocorreu no dia 11 de agosto. As investigações apontam que a vítima foi morta a golpes de faca após uma discussão na residência do autor. O corpo foi abandonado em área de matagal. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva de Junior Couto Contreras do Espírito Santo, que se encontra foragido.

Caso 2 –João Farias da Silva (53 anos) Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

O homicídio ocorreu na tarde de 13 de agosto, na Rua Treze de Junho. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o autor, Aldo da Silva Paim, abordou a vítima e, minutos depois, retornou armado, efetuando disparos fatais. Aldo já estava foragido desde o início do ano, após romper a tornozeleira eletrônica, e contra ele já havia mandado de prisão em aberto. Nova representação pela prisão preventiva foi encaminhada ao Judiciário.

Caso 3 –Jackson Rangel Garcia (26 anos)

O crime ocorreu na noite de 14 de agosto, no bairro Maria Leite, após desentendimento familiar. O autor, Renan Jony Garcia, foi preso em flagrante pela Polícia Militar poucas horas depois e encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil ressalta que todas as testemunhas foram ouvidas, com preservação de suas identidades por segurança.

As equipes seguem empenhadas na localização dos dois foragidos, reafirmando o compromisso de dar resposta rápida e efetiva à sociedade corumbaense.