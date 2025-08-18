Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil realiza vistoria em empresa de reciclagem irregular na Capital e encontra embalagens de agrotóxicos

18/08/2025 08h30
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
 Na quinta-feira (14), em ação conjunta realizada entre a Polícia Civil, através da DECAT, a Polícia Militar Ambiental e o IAGRO, visando apurar denúncias de que uma reciclagem de Campo Grande estaria dando destinação inadequada a embalagens vazias de produtos agrotóxicos, foi feita vistoria em um empreendimento localizado na Rua Jamil Nahas, no Núcleo Industrial.

Além de confirmar a denúncia, tendo sido encontradas diversas embalagens, caixas e rótulos de produtos agrotóxicos, foi constatada situação de poluição ambiental, com o descarte e armazenamento irregular de grande

quantidade de resíduos sólidos a céu aberto, bem como com a água da lavagem dos produtos, que estava tendo contato diretamente com o solo.

Foi verificado que a água utilizada para lavagem dos recipientes era oriunda de poço clandestino, e que o empreendimento estava funcionando sem qualquer licença ambiental.

O gerente responsável pelas atividades foi preso em flagrante pelos delitos de poluição ambiental e destinação inadequada de embalagens de agrotóxicos, previstos, respectivamente, nos artigos 54, § 2º, V da Lei 9.605/1998 e 57 da Lei 14.785/2023, e o empreendimento teve o funcionamento embargado administrativamente pela PMA.

