Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Política

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade

18/08/2025 07h26
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira (20) sessão da comissão geral que tem o objetivo de avançar em medidas efetivas para garantir a segurança de crianças e adolescentes na internet. A comissão será formada por parlamentares e convidados.

“Há pautas importantes que exigem debate, negociação, tempo. Mas essa pauta não pode esperar, porque uma infância perdida não se recupera. Uma criança ferida carrega essa marca para sempre”, disse Motta.

“É inadiável essa discussão e, mais ainda, o posicionamento desta Casa sobre esse tema.”

Segundo o presidente da Câmara, existem mais de 60 projetos de lei protocolados na Câmara sobre esse tema . Um grupo de trabalho formado por parlamentares e especialistas também estudará a questão nos próximos 30 dias.

O assunto ganhou repercussão após denúncias do influenciador Felca Bress contra perfis que usam crianças e adolescentes com pouca roupa, dançando músicas sensuais ou falando de sexo em programas divulgados nas plataformas digitais com objetivo de monetizar esse conteúdos, gerando dinheiro para os donos dos canais, chamado de "adultização infantil".

Proposta

Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai enviar ao Congresso Nacional uma proposta para regulamentação das redes sociais.

“Nós vamos regulamentar porque é preciso criar o mínimo de comportamento e de procedimento no funcionamento de uma rede digital”, afirmou o presidente em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, da Band News.

Para Lula, o que acontece atualmente é que ninguém assume a responsabilidade pelo conteúdo nesses ambientes.

O presidente defende que não é admissível que se abra mão de garantir tranquilidade às crianças e adolescentes que podem ser vítimas de ataques e de pedofilia. “Como nós vimos na denúncia do rapaz [o influenciador Felca]”.

Segundo ele, o Brasil deve se preocupar com crimes cometidos nas redes digitais que devem ser julgados e punidos. “Isso não é possível. Por isso é que nós vamos regulamentar."

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Bolsonaro deixa prisão domiciliar e vai a hospital para exames médicos
Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
© Lula Marques/ Agência Brasil Motta envia pedido para cassar Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética
Nioaque, MS
Atualizado às 09h05
30°
Tempo limpo Máxima: 37° - Mínima: 22°
28°

Sensação

4.75 km/h

Vento

25%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 56 minutos Operação Shamar: Polícia Civil participa de programa de rádio em Iguatemi, para passar orientações sobre violência doméstica
Há 56 minutos PEC da polícia científica pode ser votada na terça
Há 56 minutos Segundo Envolvido em roubo a posto de combustíveis é identificado e segue foragido em Ponta Porã
Há 56 minutos Polícia Civil esclarece homicídio ocorrido em setembro de 2024 em Campo Grande e prende terceiro envolvido que se encontrava foragido
Há 56 minutos Publicidade em jogo infantil pode gerar multa de até R$ 50 mi, prevê projeto
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 7 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
3
Há 5 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
4
Há 2 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
5
Há 6 dias Policiais civis cumprem mandado de prisão contra foragido da justiça por violência doméstica
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados