Aniversário
Campo Grande - MS

Funsat inicia semana com mais de 2 mil vagas de emprego nesta segunda-feira (18)

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) inicia esta semana com recorde no mês de agosto: 206 empresas estão com vagas abertas no Pai...

18/08/2025 06h20
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) inicia esta semana com recorde no mês de agosto: 206 empresas estão com vagas abertas no Painel de Vagas da instituição. Ao todo, são centenas de oportunidades em diversas áreas, abrangendo desde funções que exigem experiência até cargos de perfil aberto e exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Entre as ocupações com maior demanda destacam-se: açougueiro (43), ajudante de estruturas metálicas (10), alimentador de linha de produção (15), atendente de padaria (20), auxiliar administrativo (4), auxiliar de cozinha (34), auxiliar de limpeza (108), churrasqueiro (2), cozinheiro de restaurante (3), entregador de bebidas/ajudante de caminhão (5), frentista (4), operador de caixa (235) e pedreiro (7).

A Funsat também reforça as oportunidades de perfil aberto, destinadas a candidatos que buscam o primeiro emprego ou desejam ingressar em uma nova área. São destaques: ajudante de açougueiro (2), ajudante de eletricista (4), assistente bilíngue (2), coletor de lixo (20), gerente comercial (3), operador financeiro (40) e repositor de mercadorias (103).

Para o público PCD (Pessoas com Deficiência), estão sendo oferecidas 13 vagas, distribuídas entre as funções de auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (2), porteiro (1), auxiliar de escritório (1), atendente de lojas (1) e agente de saneamento (1). Os atendimentos específicos para este público são realizados no Guichê 1, localizado no térreo da sede da Funsat, em conformidade com as normas do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Bairro Vila Glória. O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para mais informações, os interessados podem acessar o site da Prefeitura de Campo Grande, ligar para o telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800, ou acompanhar as atualizações diárias no Instagram oficial: @funsat.cg .

Confira todas as vagas disponíveis no link: Painel de Vagas da Funsat



