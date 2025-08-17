Governo entrega investimentos estratégicos no Vale do Ivinhema e reforça presença nos municípios

Educação, infraestrutura, saneamento básico e segurança marcam ações que aproximam o Estado das necessidades da população

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio do governador em exercício José Carlos Barbosa, o Barbosinha, cumpriu neste sábado (16) uma série de agendas no Vale do Ivinhema, consolidando parcerias com os municípios de Nova Andradina, Batayporã e Anaurilândia. Os investimentos totais na região já superam os R$ 50 milhões em áreas estratégicas que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

Nova Andradina: educação e saneamento

Foram entregues oficialmente obras na Escola Estadual Luiz Soares Andrade e na Escola Austrílio Capilé Castro, que recebeu ampliação de salas de aula e adequações estruturais na ordem de mais de R$ 2,3 milhões. O pacote de ações gerais, nesta gestão, ultrapassam os R$ 29 milhões de investimentos.

Barbosinha destacou a relevância das entregas. “É uma manhã de muito trabalho em Nova Andradina, com mais de R$ 9 milhões em investimentos só em saneamento, além da ampliação e revitalização das nossas escolas e obras de pavimentação. Essas ações salvam vidas e representam o compromisso do nosso governador Eduardo Riedel em cuidar da educação e da qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

O prefeito Leandro Fedossi reforçou a parceria. “Nova Andradina tem recebido um olhar diferenciado do Governo do Estado, com investimentos que chegam em áreas essenciais. Essa união garante melhorias para os nossos estudantes, mais infraestrutura e mais dignidade para toda a população.”

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Batayporã: drenagem contra enchentes

Em Batayporã, Barbosinha acompanhou a supervisão técnica das obras de drenagem da Lagoa do Sapo, que alcançam 72% de execução e somam mais de R$ 20 milhões em investimentos. A intervenção vai controlar enchentes históricas da região, oferecendo segurança e tranquilidade às famílias.

O prefeito Germino da Roz destacou o impacto do projeto. “A Lagoa do Sapo sempre foi um grande desafio para o município, e agora estamos transformando essa realidade. Com o apoio do Governo do Estado, teremos uma obra estruturante que garante segurança e desenvolvimento para Batayporã”, disse.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Anaurilândia: segurança e novas obras no aniversário de Vila Quebracho

No distrito de Vila Quebracho, que completa hoje 58 anos de fundação, o Governo de MS ativou o Destacamento da Polícia Militar, que havia ficado um ano desativado. Seis novos policiais passam a atuar de forma permanente na unidade, reforçando a segurança pública. Além disso, foi anunciada a ordem de serviço para obras de pavimentação e drenagem em diversos bairros, no valor de R$ 2,6 milhões.

O prefeito Rafael Gusmão celebrou as entregas no aniversário do distrito. “Hoje é um dia de festa para Vila Quebracho. Comemoramos o aniversário do distrito com a reabertura do Destacamento da Polícia Militar, garantindo mais segurança para a população, além de obras que melhoram a infraestrutura e a qualidade de vida. Somos gratos Estado por esse olhar diferenciado para Anaurilândia”, afirmou.

Encerrando as agendas, Barbosinha ressaltou que os investimentos traduzem o compromisso do Governo do Estado com as pessoas.

“O que está sendo feito aqui no Vale do Ivinhema mostra que o desenvolvimento não é um discurso, mas uma realidade em movimento. Onde antes havia demandas antigas, agora existem obras entregues. Esse é o compromisso do governo: caminhar ao lado das pessoas, transformando sonhos em conquistas concretas”, finaliza.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Lucas Cavalheiro, Comunicação Vice-governadoria

Fotos: João Garrigó/Vice-governadoria