Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Durante uma semana, Cras Dom Antônio e Guanandi atenderão apenas Cadastro Único

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) informa que os atendimentos à população nos Cras Rosa Adri (Dom Antônio) e Guanandi estarão susp...

17/08/2025 16h16
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) informa que os atendimentos à população nos Cras Rosa Adri (Dom Antônio) e Guanandi estarão suspensos a partir de segunda-feira (18), para que as equipes concluam a mudança das unidades para novos prédios.

Os usuários do território do Cras Dom Antônio que precisarem do Cadastro Único continuarão sendo atendidos na unidade atual, localizada na Rua Lúcia dos Santos, 460 – Dom Antônio Barbosa. Este será o único serviço mantido durante a mudança, enquanto o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e os atendimentos com a equipe técnica ficarão suspensos.

Já os usuários do Cras Guanandi poderão procurar atendimento do Cadastro Único na Central do Cadastro Único (SAS), na Rua dos Barbosas, 321, bairro Amambaí; no Cras Aero Rancho, na Rua Globo de Ouro, 862, Aero Rancho IV; ou na unidade antiga do Cras Dom Antônio, na Rua Lúcia dos Santos, 460.

Todos os demais serviços estarão suspensos durante o período.

As unidades retomam o atendimento ao público a partir de 25 de agosto, em novos endereços, no horário normal, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30. O novo prédio do Cras Dom Antônio (Rosa Adri) ficará na Rua Maria Del Horno Samper, 247, Bairro Parque do Sol, e o Cras Guanandi será transferido para a Rua Arapuá, 254, Bairro Guanandi.

Segundo a Secretaria, o objetivo das mudanças é melhorar o atendimento à população, ampliar a oferta de serviços e proporcionar um ambiente moderno e acessível para os usuários da Rede de Assistência Social do município.

As unidades oferecem serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF), o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e a inserção e atualização no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

A Secretaria lembra que, neste ano, a Prefeitura de Campo Grande já entregou a revitalização do Cras Canguru e a reforma completa do Cras Vila Gaúcha. Os Cras são unidades públicas do Sistema Único de Assistência Social, vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e à Superintendência de Proteção Social Básica, sendo a porta de entrada para a rede socioassistencial.

Estão localizados prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social e têm como objetivos prevenir situações de risco, fortalecer os vínculos familiares e comunitários e promover o acesso a direitos e serviços.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Abertura dos Jogos Urbanos Indígenas de CG celebra união entre os povos
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Emprega CG leva vagas de trabalho e esperança à comunidade da Vila Popular
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Mais que reforma, USF Noroeste conquista moradores com acolhimento e dignidade
Nioaque, MS
Atualizado às 15h05
35°
Tempo limpo Máxima: 37° - Mínima: 18°
33°

Sensação

2.15 km/h

Vento

18%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 2 horas Durante uma semana, Cras Dom Antônio e Guanandi atenderão apenas Cadastro Único
Há 3 horas Abertura dos Jogos Urbanos Indígenas de CG celebra união entre os povos
Há 4 horas Maioria do STF vota a favor da União em disputa previdenciária
Há 5 horas Emprega CG leva vagas de trabalho e esperança à comunidade da Vila Popular
Há 7 horas Mais que reforma, USF Noroeste conquista moradores com acolhimento e dignidade
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 6 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
3
Há 4 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
4
Há 1 dia Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
5
Há 6 dias Manifestações em quatro cidades pedem ampliação da licença-paternidade
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados