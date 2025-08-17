Durante uma semana, Cras Dom Antônio e Guanandi atenderão apenas Cadastro Único

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) informa que os atendimentos à população nos Cras Rosa Adri (Dom Antônio) e Guanandi estarão suspensos a partir de segunda-feira (18), para que as equipes concluam a mudança das unidades para novos prédios.

Os usuários do território do Cras Dom Antônio que precisarem do Cadastro Único continuarão sendo atendidos na unidade atual, localizada na Rua Lúcia dos Santos, 460 – Dom Antônio Barbosa. Este será o único serviço mantido durante a mudança, enquanto o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e os atendimentos com a equipe técnica ficarão suspensos.

Já os usuários do Cras Guanandi poderão procurar atendimento do Cadastro Único na Central do Cadastro Único (SAS), na Rua dos Barbosas, 321, bairro Amambaí; no Cras Aero Rancho, na Rua Globo de Ouro, 862, Aero Rancho IV; ou na unidade antiga do Cras Dom Antônio, na Rua Lúcia dos Santos, 460.

Todos os demais serviços estarão suspensos durante o período.

As unidades retomam o atendimento ao público a partir de 25 de agosto, em novos endereços, no horário normal, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30. O novo prédio do Cras Dom Antônio (Rosa Adri) ficará na Rua Maria Del Horno Samper, 247, Bairro Parque do Sol, e o Cras Guanandi será transferido para a Rua Arapuá, 254, Bairro Guanandi.

Segundo a Secretaria, o objetivo das mudanças é melhorar o atendimento à população, ampliar a oferta de serviços e proporcionar um ambiente moderno e acessível para os usuários da Rede de Assistência Social do município.

As unidades oferecem serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF), o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e a inserção e atualização no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

A Secretaria lembra que, neste ano, a Prefeitura de Campo Grande já entregou a revitalização do Cras Canguru e a reforma completa do Cras Vila Gaúcha. Os Cras são unidades públicas do Sistema Único de Assistência Social, vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e à Superintendência de Proteção Social Básica, sendo a porta de entrada para a rede socioassistencial.

Estão localizados prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social e têm como objetivos prevenir situações de risco, fortalecer os vínculos familiares e comunitários e promover o acesso a direitos e serviços.