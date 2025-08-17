Abertura dos Jogos Urbanos Indígenas de CG celebra união entre os povos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, via Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU), realizou neste domingo (17/8), a abertura da 18ª edição dos Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande 2025. O evento celebrou a união entre os povos indígenas da capital, valorizando a identidade cultural, o caráter educativo e o espírito comunitário por meio do esporte.

A programação começou às 8h, no Parque do Sóter, com disputas nas modalidades: arco e flecha (masculino), lança (masculino), atletismo/corrida (masculino e feminino), cabo de guerra (masculino e feminino), futebol society (masculino) e futsal (feminino). Ao todo, 18 comunidades participaram, somando quase 800 atletas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, ressaltou a importância da iniciativa da prefeitura em oferecer os jogos. “É uma alegria e honra imensa poder oferecer aos povos originários um dia de confraternização, esporte e lazer. Essa é uma iniciativa muito importante da Prefeitura de Campo Grande, que tem se dedicado a proporcionar momentos de união, valorizando a cultura, o esporte e o fortalecimento das nossas comunidades indígenas, destacou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para o cacique Josivaldo, da Comunidade Inamaty Kaxe – Novo Dia, o encontro reforça a importância da convivência comunitária. “Aqui no contexto urbano da capital, em Campo Grande, somamos 18.480 indígenas. A cada uma vez ao ano, conseguimos reunir os atletas de todas as comunidades para que possamos nos celebrarmos. Em pleno domingo com a família, podendo rever os amigos e parentes. Uma forma também de levarmos a nossa cultura de geração em geração. Agradecemos a prefeitura pela oportunidade de podermos estar aqui, neste domingo”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Já o cacique Josias Jordão Ramires, da Comunidade Marçal de Souza, ressaltou a força cultural do evento. “A importância desses jogos é o fortalecimento entre as comunidades em contexto urbano. Sabemos que somos 24 comunidades nas sete regiões de Campo Grande. Aqui está acontecendo o fortalecimento da cultura e das modalidades tradicionais. É um momento também, de unificação entre os povos”, destacou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A vice-prefeita Camilla Nascimento destacou o caráter representativo da iniciativa. “Essa reunião de todos aqui vai muito além de competição e de esporte, isso é representatividade. Representatividade de cultura, social, respeito e integração. As gerações reunidas num momento como esse, enriquece e engrandece a identidade de cada um de vocês que nos honra com este dia”, destacou.