Emprega CG leva vagas de trabalho e esperança à comunidade da Vila Popular

A Vila Popular recebeu nesse sábado (16) o atendimento do Emprega CG, durante a edição especial do Mutirão Todos em Ação, que levou os serviços para a Vila Popular, em comemoração aos 126 anos de Campo Grande. A ação da Prefeitura, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), movimentou a comunidade com a emissão de 30 cartas de encaminhamento para entrevistas de emprego e levou oportunidades para quem busca o primeiro trabalho ou a recolocação no mercado.

Morando há oito meses em Campo Grande, a venezuelana Petra Maria Romero Guanare, de 40 anos, disse que se surpreendeu com a iniciativa. “Campo Grande está de parabéns por se preocupar tanto com a sua população. Nunca vi isso em outros lugares, e olha que já morei em várias cidades”, relatou a imigrante, que escolheu a Vila Popular para viver.

Entre os jovens, a estudante Thais Valéria Magalhães Pessoa, de 17 anos, destacou a importância desses serviços de intermediação de vagas de trabalho chegarem aos bairros. “Tem mais gente nos bairros que no Centro, e alguns estão em áreas muito afastadas. O Emprega CG ajuda muito, pois leva oportunidades e vagas para a comunidade”, comentou a moradora da Vila Romana, bairro próximo à Escola Municipal Frederico Soares, onde aconteceu o mutirão.

Para alguns, como Janine Santana Ezareti, de 27 anos, a chance de entrevista representou alívio após meses de espera. “Encurtou bastante o caminho, pois daqui até a Rua 14 de Julho é muito longe. Hoje não, as vagas vieram até mim, bem pertinho da minha casa, e ainda com indicação de entrevistas”, disse, animada com a possibilidade de contratação em uma indústria nos próximos dias.

O estudante Gabriel Alexsandro da Conceição Carvalho, de 18 anos, também saiu com encaminhamentos. Já a dona de casa Gisele Lopes Duarte, de 42 anos, reforçou o quanto a proximidade facilita a vida de quem procura emprego.

“Mesmo sendo um sábado, tive a chance de buscar uma vaga. Foi uma surpresa ótima”, afirmou a moradora da Vila Bordon, que conta que a distância de sua casa até a escola onde acontecia o Todos em Ação não a impediu de aproveitar a oportunidade.

A edição do Emprega CG mostrou mais uma vez como a iniciativa vem aproximando a população de oportunidades de trabalho. Para quem não conseguiu participar, a Funsat mantém atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com serviços gratuitos de intermediação de mão de obra, orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital, Seguro-Desemprego e acesso a milhares de vagas diariamente.