Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Emprega CG leva vagas de trabalho e esperança à comunidade da Vila Popular

A Vila Popular recebeu nesse sábado (16) o atendimento do Emprega CG, durante a edição especial do Mutirão Todos em Ação, que levou os serviços par...

17/08/2025 13h00
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Vila Popular recebeu nesse sábado (16) o atendimento do Emprega CG, durante a edição especial do Mutirão Todos em Ação, que levou os serviços para a Vila Popular, em comemoração aos 126 anos de Campo Grande. A ação da Prefeitura, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), movimentou a comunidade com a emissão de 30 cartas de encaminhamento para entrevistas de emprego e levou oportunidades para quem busca o primeiro trabalho ou a recolocação no mercado.

Morando há oito meses em Campo Grande, a venezuelana Petra Maria Romero Guanare, de 40 anos, disse que se surpreendeu com a iniciativa. “Campo Grande está de parabéns por se preocupar tanto com a sua população. Nunca vi isso em outros lugares, e olha que já morei em várias cidades”, relatou a imigrante, que escolheu a Vila Popular para viver.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Entre os jovens, a estudante Thais Valéria Magalhães Pessoa, de 17 anos, destacou a importância desses serviços de intermediação de vagas de trabalho chegarem aos bairros. “Tem mais gente nos bairros que no Centro, e alguns estão em áreas muito afastadas. O Emprega CG ajuda muito, pois leva oportunidades e vagas para a comunidade”, comentou a moradora da Vila Romana, bairro próximo à Escola Municipal Frederico Soares, onde aconteceu o mutirão.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para alguns, como Janine Santana Ezareti, de 27 anos, a chance de entrevista representou alívio após meses de espera. “Encurtou bastante o caminho, pois daqui até a Rua 14 de Julho é muito longe. Hoje não, as vagas vieram até mim, bem pertinho da minha casa, e ainda com indicação de entrevistas”, disse, animada com a possibilidade de contratação em uma indústria nos próximos dias.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O estudante Gabriel Alexsandro da Conceição Carvalho, de 18 anos, também saiu com encaminhamentos. Já a dona de casa Gisele Lopes Duarte, de 42 anos, reforçou o quanto a proximidade facilita a vida de quem procura emprego.

“Mesmo sendo um sábado, tive a chance de buscar uma vaga. Foi uma surpresa ótima”, afirmou a moradora da Vila Bordon, que conta que a distância de sua casa até a escola onde acontecia o Todos em Ação não a impediu de aproveitar a oportunidade.

A edição do Emprega CG mostrou mais uma vez como a iniciativa vem aproximando a população de oportunidades de trabalho. Para quem não conseguiu participar, a Funsat mantém atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com serviços gratuitos de intermediação de mão de obra, orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital, Seguro-Desemprego e acesso a milhares de vagas diariamente.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Durante uma semana, Cras Dom Antônio e Guanandi atenderão apenas Cadastro Único
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Abertura dos Jogos Urbanos Indígenas de CG celebra união entre os povos
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Mais que reforma, USF Noroeste conquista moradores com acolhimento e dignidade
Nioaque, MS
Atualizado às 15h05
35°
Tempo limpo Máxima: 37° - Mínima: 18°
33°

Sensação

2.15 km/h

Vento

18%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 2 horas Durante uma semana, Cras Dom Antônio e Guanandi atenderão apenas Cadastro Único
Há 3 horas Abertura dos Jogos Urbanos Indígenas de CG celebra união entre os povos
Há 4 horas Maioria do STF vota a favor da União em disputa previdenciária
Há 5 horas Emprega CG leva vagas de trabalho e esperança à comunidade da Vila Popular
Há 7 horas Mais que reforma, USF Noroeste conquista moradores com acolhimento e dignidade
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 6 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
3
Há 4 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
4
Há 1 dia Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
5
Há 6 dias Manifestações em quatro cidades pedem ampliação da licença-paternidade
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados