  Polícia
  Geral
  Cidades
  Política
  Cultura
  Especiais
  Saúde
  Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Mais que reforma, USF Noroeste conquista moradores com acolhimento e dignidade

O prédio é o mesmo, mas a sensação, para quem entra, é outra. As paredes ganharam vida nova, o ambiente respira cuidado, e cada canto parece dizer ...

17/08/2025 10h50
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O prédio é o mesmo, mas a sensação, para quem entra, é outra. As paredes ganharam vida nova, o ambiente respira cuidado, e cada canto parece dizer que você é bem-vindo.

Foi assim que a aposentada Edna dos Santos, de 80 anos, descreveu a nova fase da USF Noroeste. Entre um sorriso e outro, ela não esconde o encanto. “Ela está linda, limpa, caprichosa, aconchegante”, diz, como quem fala de um lar querido.

Moradora do bairro há oito anos, Edna conhece cada detalhe do lugar onde faz acompanhamento para hipertensão e diabetes. Sempre acompanhada do marido, Delmiro Silveira, de 74 anos — seu companheiro há mais de meio século — ela afirma que poderia vir sozinha, mas ele prefere estar junto. “Aqui sempre fui muito bem atendida, e agora está ainda melhor”, reforça.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O vizinho Silvano Galiano, de 58 anos, compartilha da mesma sensação. Para ele, o que mais chama atenção é a agilidade no atendimento. “Aqui não tem aquela espera que a gente vê em outros lugares”.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Há cerca de um mês, Silvano precisou enfrentar um momento difícil: uma cirurgia de amputação no pé esquerdo, consequência das complicações da diabetes. Desde então, a unidade é parte de sua rotina, seja nas duas idas semanais para trocar o curativo, seja nas visitas domiciliares das equipes de saúde. “Não tenho do que reclamar. São sempre muito atenciosos”, diz, com a serenidade de quem se sente amparado.

A revitalização também encantou quem chegou há pouco. Raiane Platis, de 27 anos, mãe de três meninas, com idades entre sete meses e nove anos, percebeu a diferença logo de início. “A unidade deu uma boa melhorada, e o atendimento aqui é sempre muito bom”, comenta, enquanto ajeita o bebê no colo.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O Cozinheiro Marino Vergílio, de 34 anos, levou a pequena Maria Cecília, de apenas 11 dias, para a sua primeira consulta. Ele, que mora há 17 anos no bairro e acompanhou a esposa em todo o pré-natal, também comenta sobre as melhorias encontradas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Antes de ela nascer o atendimento aqui já era ótimo, agora, depois da obra, a gente se sente ainda mais confortável em trazê-la aqui”, comemora enquanto dá mais uma olhadinha no rosto da sua princesinha, que tanto foi aguardada.

Entregue na última sexta-feira (15), dentro do calendário comemorativo dos 126 anos de Campo Grande, a obra representa mais que um investimento em estrutura: é um gesto de cuidado e respeito com quem mais precisa. Para a prefeita Adriane Lopes, é um compromisso com a dignidade no atendimento. “Estamos aqui com o objetivo de garantir que o paciente, no seu momento de vulnerabilidade ou até mesmo na consulta de rotina, se sinta verdadeiramente acolhido com a estrutura que temos a ofertar”.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

E assim, entre novas cores, móveis e sorrisos de quem trabalha e de quem é atendido, a USF Noroeste se torna mais do que um posto de saúde: é um refúgio de confiança, onde cada visita traz consigo a certeza de que vale a pena cuidar — e ser cuidado.

#ParaTodosVerem A imagem de capa e internas mostram a fachada da unidade, pacientes, entrevistados, recepção e atendimentos.

