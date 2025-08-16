Todos em Ação transforma a manhã de moradores da Vila Popular com serviços, lazer e cidadania

Em comemoração aos 126 anos de Campo Grande, a manhã deste sábado (16) trouxe serviços, lazer e cidadania para os moradores da Vila Popular. A edição especial do programa “Todos em Ação” reuniu atendimentos de saúde, emissão de documentos, orientações jurídicas, atividades culturais e recreativas, além de distribuição de mudas frutíferas e verduras, aproximando a população dos serviços públicos.

O mutirão ofereceu centenas de atendimentos e atividades, reunindo órgãos municipais e estaduais, profissionais da saúde, assistência social e educação. Além dos serviços de documentação e saúde, a população pôde aproveitar oficinas, apresentações culturais, recreação infantil e serviços de beleza, tudo em um só lugar. A iniciativa facilita a vida de quem tem dificuldade de se deslocar durante a semana, garantindo que moradores de todas as idades consigam resolver demandas e ainda aproveitar momentos de lazer.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Rosimeire chegou cedo à Vila Popular com uma lista de pendências e voltou para casa com documentos atualizados, verduras fresquinhas e até mudas de frutas para plantar no quintal. A experiência dela foi compartilhada por centenas de moradores que participaram, neste sábado (16), da edição especial do “Mutirão Todos em Ação”, que transformou a escola do bairro em um grande centro de serviços, lazer e cidadania em comemoração aos 126 anos de Campo Grande

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

De atendimentos de saúde à emissão de documentos, passando por orientação jurídica, recreação para as crianças, oficinas e serviços de beleza, a ação reuniu órgãos municipais, estaduais e muitas outras instituições para oferecer soluções práticas a quem muitas vezes não consegue se deslocar durante a semana.

Entre os destaques, a distribuição de mudas frutíferas e verduras atraiu longas filas e empolgou a população. Amora, acerola, jabuticaba, pitanga, goiaba e romã foram algumas das espécies que se esgotaram rapidamente, reforçando hábitos saudáveis e celebrando o título de Campo Grande como “Cidade Árvore do Mundo”, concedido pela ONU e pela Fundação Arbor Day.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“É a primeira vez que participo do mutirão e achei tudo ótimo, bem divertido. Vim para fazer o CadÚnico, atualizei o ‘Minha Casa Minha Vida’ e ainda garanti verduras fresquinhas para o almoço. Consegui mudas de amora, acerola e romã — meus filhos adoram! Dá para resolver várias coisas em um só lugar, isso ajuda muito quem trabalha e não tem tempo durante a semana. Queria uma ação dessa toda semana aqui!”, contou Rosimeire.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A força do programa também impressionou visitantes de outras cidades. Selma Campanhães, de Corumbá, estava em Campo Grande visitando a mãe e aproveitou para acompanhá-la em um exame de vista.

“Lá em Corumbá não temos nada parecido. É muito difícil ter ações assim, então aqui o povo de Campo Grande está de parabéns. É gratificante encontrar todos os serviços concentrados em um só lugar. Minha mãe já tinha participado de outra edição na Moreninha e elogiou bastante. Estou feliz de poder aproveitar essa oportunidade também”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para Suzimar, moradora da região da Vila Popular, o Todos em Ação facilitou até o cuidado com o filho de 7 anos.

“É a primeira vez que participo e achei muito bom. Para quem não tem condições e tempo de se deslocar durante a semana, fica bem mais fácil vir aqui tirar documentos, cortar cabelo, pegar plantas ou vacinar os animais. Tudo em um só lugar, em um sábado, facilita demais.”

Quem faz acontecer

Voluntários e servidores que atuaram na ação também destacaram os benefícios. A enfermeira Cristiane Galvão, que já participou de outras edições, ressaltou o alcance do mutirão:

“Essa iniciativa é muito interessante porque dá oportunidade para quem não consegue resolver essas demandas durante a semana. Hoje, só na vacinação, atendemos cerca de 30 pessoas. Todo mundo sai daqui com algum tipo de solução.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

De acordo com a 7ª Delegacia da Polícia Militar, que acompanhou a ação, cerca de 10 mil pessoas passaram pelo evento entre 8h e 13h. Aproximadamente 750 voluntários participaram da organização e do atendimento ao público.

Gestão integrada

Para a prefeita Adriane Lopes, o programa simboliza o compromisso da gestão em estar próxima da população:

“É uma manhã especial aqui na região do Imbirussu. O ‘Todos em Ação’ que agora se une ao Mutirão, leva serviços essenciais diretamente à população. São mais de 300 atendimentos disponíveis, e seguimos de região em região, garantindo acesso à documentação, saúde, lazer, saúde e assistência social. É unindo esforços e fazendo o que precisa ser feito, que conseguimos resultados concretos para a comunidade.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Mais do que um mutirão, o Todos em Ação aproxima serviços públicos do dia a dia da população, promove cidadania e fortalece políticas de inclusão social. A cada edição, o programa reforça que Campo Grande cresce com gestão integrada e comunidade participativa.