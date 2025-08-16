Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Geral

Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares

Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite

16/08/2025 17h31
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez, neste sábado (16), em Brasília, novos exames clínicos – os primeiros desde que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou sua prisão domiciliar.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital DF Star, os testes laboratoriais e de imagem realizados para investigar recentes episódios de febre, tosse e refluxo constataram resquícios de inflamações no sistema digestivo (esôfago e da mucosa que reveste o estômago) e nos pulmões.

“Os exames evidenciaram imagem residual de duas infecções pulmonares recentes, possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração”, afirmam os quatro profissionais que assinam o boletim divulgado esta tarde.

“Já a endoscopia mostrou persistência da esofagite e da gastrite, agora menos intensa, porém, com a necessidade de tratamento medicamentoso contínuo”, acrescenta a equipe médica, prescrevendo que Bolsonaro deve seguir tratando o quadro de refluxo, controlando a hipertensão arterial e observando as medidas preventivas de broncoaspiração.

Prisão domiciliar

Esta foi a primeira vez que o ex-presidente deixou sua casa, em um condomínio fechado do Lago Sul, em Brasília, desde que começou a cumprir a prisão domiciliar no dia 4.

Ao atender o pedido da defesa de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu que o ex-presidente deve retornar para seu condomínio em, no máximo, oito horas, e apresentar, em até 48 horas, um atestado de comparecimento especificando os procedimentos realizados.

Bolsonaro chegou ao hospital às 9 horas e foi liberado às 13h58, tendo se submetido a diferentes exames. Desde 2018, quando foi alvo de um atentado, Bolsonaro necessita de acompanhamento médico periódico devido às consequências das cirurgias a que se submeteu em virtude da facada que recebeu na região do abdômen e que provocou graves lesões nos intestinos delgado e grosso.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Exposição de artista maranhense exalta identidade latina e ancestral
Renato Câmara durante visita às instalações da Secretaria de Saúde de Anaurilândia, acompanhado do prefeito Rafael Guzmão e lideranças locais. Anaurilândia amplia investimentos em saúde com apoio do deputado Renato Câmara
© Marcello Casal JrAgência Brasil Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 55 milhões
Nioaque, MS
Atualizado às 16h05
33°
Tempo limpo Máxima: 34° - Mínima: 15°
31°

Sensação

1.06 km/h

Vento

14%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 27 minutos Todos em Ação transforma a manhã de moradores da Vila Popular com serviços, lazer e cidadania
Há 2 horas Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares
Há 3 horas Exposição de artista maranhense exalta identidade latina e ancestral
Há 4 horas Alckmin: socorro a exportador não causará impacto fiscal
Há 4 horas Prefeitura investe R$ 90 milhões na habitação de interesse social e abre cadastro para o Condomínio Mathisa
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 5 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
3
Há 3 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
4
Há 9 horas Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
5
Há 6 dias Hoje é Dia: paternidade responsável e direitos humanos são destaques
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados