Noite da Seresta retorna em grande estilo à Praça do Rádio depois de 13 anos

A Praça do Rádio Clube voltou a ser palco de emoção, música e memória afetiva com o retorno da Noite da Seresta, um dos eventos mais tradicionais da cultura de Campo Grande. A edição especial, realizada na noite dessa sexta-feira (15), marcou não apenas a retomada de um espetáculo que ficou guardado na lembrança de muitos campo-grandenses, mas também a entrega da revitalização da Concha Acústica Família Espíndola, agora totalmente remodelada e com novo painel artístico.

A noite fez parte das comemorações dos 126 anos da capital, reunindo famílias inteiras que lotaram a praça para assistir ao show de Wanderléa, ícone da Jovem Guarda. Foi um verdadeiro reencontro entre gerações e um abraço cultural à cidade.

O público se emocionou com a volta da seresta. Aparecida Freitas, 73 anos, não escondeu a alegria: “É uma maravilha! Eu não perco um show, venho sempre. É bom demais: a gente encontra amigos, assiste de graça, e agora ainda tem cadeira para sentar. A praça está linda, a prefeita está cuidando bem dela. Voltou com tudo, graças a Deus!”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O aposentado João Divino, 71 anos, também se surpreendeu com a retomada: “Eu lembro da Wanderléa na televisão, junto com Roberto Carlos, Vanusa, todos os grandes dos anos 70. Quando o secretário Valdir Gomes anunciou o show, decidi vir. Foi emocionante reviver esse passado. E a revitalização da praça ficou excelente, Campo Grande precisa de mais iniciativas assim.”

Para Eliza Cunha Martins, 75 anos, a volta trouxe lembranças pessoais: “Eu morava em São Paulo, cheguei a ver shows dela com Golden Boys e outros artistas. Até me vestia como a Wanderléa: calça listrada, cinturão e cabelo comprido. Ela movimentou uma geração inteira. Hoje estou emocionada por poder reviver isso.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Outro momento especial foi o da fã Rosilene Leite de Almeida, 60 anos, moradora do Aero Rancho, que levou até uma carta para entregar à artista: “Desde os 17 anos sou fã dela. Vi no programa do Serginho Groisman e sonhei que ela viesse a Campo Grande. Hoje estou realizando esse sonho. Já vi shows de outros artistas aqui na Noite da Seresta, como Biafra, mas a Wanderléa é diferente. Trouxe uma carta só para dizer o quanto admiro ela.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Até colecionadores marcaram presença. O músico Pedro Espíndola levou discos de vinil para tentar um autógrafo: “A Jovem Guarda foi muito grande na década de 60. E os LPs eram a mídia da época. Para nós, poder ter um autógrafo da Wanderléa é uma lembrança histórica.”

O espaço da Concha Acústica Família Espíndola recebeu uma nova roupagem com a obra do muralista Caio Green, que retratou a biodiversidade pantaneira em cores vibrantes. “Foi uma honra e uma responsabilidade muito grande assumir esse projeto. A Concha é um espaço histórico e conseguimos trazer elementos que transmitem a identidade cultural do Estado. O resultado foi sensacional”, destacou o artista.

O músico Jerry Espíndola celebrou o momento: “Ver a concha revitalizada traz esperança para a cidade. Ficou bonita, é um ponto turístico agora. Esperamos que a Prefeitura continue com projetos para valorizar os músicos daqui e aproximar a produção cultural da população.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância da noite para a cidade: “Estamos celebrando os 126 anos de Campo Grande e também a retomada da Noite da Seresta, um evento clássico da nossa capital. Hoje entregamos a Concha Acústica remodelada, fruto de parcerias importantes com pessoas que amam nossa cidade. Esse é um abraço cultural para todas as famílias campo-grandenses.”

Ela agradeceu aos parceiros da iniciativa privada que contribuíram para a revitalização da Concha e reforçou que a Prefeitura seguirá apoiando projetos que ampliem o acesso da população à cultura.

Realizada entre os anos 2000 e 2013, a Noite da Seresta se consagrou como um dos maiores eventos culturais de Campo Grande, recebendo nomes como Oswaldo Montenegro, Demônios da Garoa, Agnaldo Timóteo, Wanderley Cardoso, além de artistas regionais como Tetê Espíndola, Celito Espíndola e Grupo Acaba.

Agora, com a retomada, o evento volta a ocupar o calendário cultural do município. O secretário de Cultura e Turismo, Valdir Gomes, destacou: “A Noite da Seresta é um patrimônio cultural de Campo Grande. O retorno é só o começo, e até o fim do ano teremos novas edições em outros pontos da cidade.”

A Noite da Seresta voltou — e voltou para ficar. Mais do que um espetáculo, o evento reafirma a importância da cultura como elo entre passado, presente e futuro, celebrando Campo Grande em sua essência.