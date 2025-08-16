Whats

Aniversário
Legislativo - MS

Anaurilândia amplia investimentos em saúde com apoio do deputado Renato Câmara

O deputado estadual Renato Câmara (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, esteve no município neste sábado, 16 de agosto de 2025, acompan...

16/08/2025 13h11
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Renato Câmara durante visita às instalações da Secretaria de Saúde de Anaurilândia, acompanhado do prefeito Rafael Guzmão e lideranças locais.
Renato Câmara durante visita às instalações da Secretaria de Saúde de Anaurilândia, acompanhado do prefeito Rafael Guzmão e lideranças locais.

O deputado estadual Renato Câmara (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, esteve no município neste sábado, 16 de agosto de 2025, acompanhado do prefeito Rafael Guzmão para conhecer as instalações da Secretaria de Saúde. A agenda reuniu também o vice-prefeito Guilherme, o secretário de Obras Pachu, o chefe de gabinete Nicolas, a primeira-dama Edyjani, o ex-vereador Robinson e a enfermeira Marcinha.

Ao longo de seus mandatos, Câmara destinou mais de R$ 460 mil em recursos para Anaurilândia, com destaque para investimentos na saúde. Neste ano de 2025, foram garantidos R$ 100 mil para o Fundo Municipal de Saúde, reforçando o custeio dos serviços prestados à população. Em 2024, o deputado viabilizou a compra de quatro bombas de infusão no valor de R$ 50 mil para o Hospital Sagrado Coração de Jesus. No ano anterior, 2023, destinou outros R$ 50 mil para a aquisição de um analisador hematológico para a Secretaria Municipal de Saúde. Já em 2021, foram R$ 50 mil em repasse fundo a fundo para custeio da pasta.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Famílias aguardam atendimento no Hospital Sagrado Coração de Jesus, contemplado com recursos destinados por Câmara

Os aportes também incluem recursos para modernização e infraestrutura. Em 2017, por exemplo, foram entregues um veículo e equipamentos como aparelho oto emissor e um gerador de energia para a Unidade Básica Eduardo Fernandes dos Santos, somando R$ 60 mil. Além disso, desde 2015, o parlamentar contemplou instituições como a APAE e o Instituto Sagrado Coração de Jesus, garantindo materiais permanentes e equipamentos.

“A gente está sempre atento ao que as pessoas pedem, e a saúde é a principal demanda em todos os lugares que visitamos. Por isso, nosso mandato concentra a maior parte dos investimentos nessa área, garantindo equipamentos e recursos que fortalecem o atendimento para todas as famílias”, afirmou Câmara durante a visita.
 

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Reforma e novos equipamentos na saúde estão melhorando o atendimento às famílias de Anaurilândia

A atuação do deputado no município também contemplou outras áreas, como agricultura familiar, com a entrega de uma despolpadora de frutas e uma empacotadora de líquidos em 2020, e mobilidade, com a doação de bicicleta elétrica em 2019.

Renato Câmara reforça que a saúde permanece entre as prioridades do mandato, ao lado da defesa da agricultura, da pessoa idosa, da avicultura, da suinocultura, da educação e da preservação ambiental. Vice-presidente da Assembleia, ele é reconhecido como o parlamentar que mais trabalha pelos municípios, unindo emendas, articulação política e escuta das demandas locais.

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados