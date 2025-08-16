Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome

O ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, movimentou suas redes sociais ao compartilhar um vídeo inusitado que envolve política, apostas e um cavalo que acabou herdando o seu sobrenome.

A narrativa é contada pelo empresário André da Melhor da Mata, que, em tom descontraído, relembra um episódio ocorrido durante uma campanha eleitoral em que Azambuja disputava o governo contra Delcídio do Amaral, no segundo turno.

Segundo André, em um domingo de votação, por volta das 11 horas da manhã, ele teria sido desafiado por um eleitor adversário enquanto chegava a um açougue para comprar carne. O embate verbal rapidamente se transformou em uma aposta inusitada: R$ 15 mil contra um cavalo da raça paint horse.

“Ele me insultou dizendo que meu candidato iria perder. Então, falei: desce do cavalo. Deixei um cheque de R$ 15 mil no açougue e, se eu perdesse, ele levaria. Mas se o Azambuja ganhasse, o cavalo seria meu. E aqui está ele até hoje”, relatou André, exibindo o animal no vídeo.

O cavalo, que desde então passou a se chamar Azambuja, vive atualmente em Novo Progresso, no Pará. Com humor, o empresário fez questão de registrar o momento e enviar a história diretamente ao ex-governador:

“Senador, o ano que vem estamos juntos de novo. Esse aqui é o Azambuja, aqui no Pará, um abraço!”, disse André.

A publicação de Reinaldo Azambuja rapidamente repercutiu entre os seguidores, que se divertiram com o episódio e destacaram o lado curioso e descontraído da política.



