Itatiaia vive nova fase com pavimentação, calçadas seguras e mais mobilidade

Durante anos, o caminho até em casa no Residencial Itatiaia era sinônimo de paciência: poeira no tempo seco, lama na chuva e calçadas esburacadas que afastavam pedestres e desanimavam visitantes. Hoje, o cenário é outro. O asfalto novo reflete o sol, as calçadas estão niveladas e a mobilidade ganhou fluidez. A mudança chegou junto com o aniversário de 126 anos de Campo Grande, marcada pela entrega de quase 3 km de pavimentação, drenagem e calçadas, que transformou a paisagem e, principalmente, a rotina dos moradores.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Era lama, barro, moradores atolados, casa suja todo dia. Era um sofrimento”, relembra a aposentada Maria Luísa Ferreira, 69 anos, que há mais de uma década cuida voluntariamente da Lagoa Itatiaia. “A gente correu atrás, pediu asfalto e esgoto. Hoje está tudo mais fácil, tranquilo. Tenho consciência tranquila do trabalho que fiz e orgulho de ver que agora o asfalto chegou.”

As obras beneficiaram as ruas Assef Buainain, Aury Vasconcelos, Avelina Costa de Andrade, Ayd Saravy de Souza, Bráulio de Souza, Erci Cunha Martins, Jorge Luiz Anchieta Curado, Manoel Olegário da Silva, Norberto Ribeiro de Souza, Santa Marina, Sebastião dos Santos e Ubaldino Saravy. Nas proximidades da Lagoa Itatiaia e da Avenida José Nogueira Vieira, foi utilizado paver — blocos de concreto intertravados que facilitam a drenagem, preservam o meio ambiente e ajudam a prevenir alagamentos.

Para Rosângela Bado da Silva Neto, enfermeira e moradora há sete anos, o impacto é sentido dentro e fora de casa. “No tempo seco era poeira, na chuva, lama. Motorista de aplicativo nem queria entrar aqui. Eu tenho alergia e isso piorava muito. Agora, com o paver e o asfalto, a poeira diminuiu, a calçada fica limpa a semana inteira. Melhorou dez.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Valorização para todos

Líder comunitário do Residencial Itatiaia, o comerciante José Humberto da Silva viu de perto a longa espera por melhorias. “Com o asfalto, tudo muda. Melhora a mobilidade, atrai o comércio. Esperamos 20 anos por isso. Hoje, nosso IPTU está sendo bem usado e as obras estão acontecendo. A prefeita Adriane ouviu nossas demandas e entregou algo que parecia impossível, agora a gente sente que o bairro foi lembrado.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Mais do que ruas pavimentadas e calçadas seguras, o Residencial Itatiaia ganhou valorização imobiliária, incentivo ao comércio, mais segurança viária e uma solução sustentável para os dias de chuva. Para quem viveu décadas enfrentando poeira, lama e isolamento, as novas ruas representam um novo capítulo.

“A pavimentação não é só obra. É qualidade de vida, é a cidade funcionando para todos”, reforça a prefeita Adriane Lopes. “No aniversário da nossa capital, é gratificante entregar um bairro renovado, que agora tem mobilidade, segurança e mais oportunidades para os moradores.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Além da pavimentação, a Lagoa Itatiaia também está passando por uma revitalização com 80% da obra executada, com investimento de R$ 1,4 milhão. Foram concluídas a pista de caminhada e a calçada, e os decks estão na fase de acabamento. Outra novidade que está em andamento é a construção do novo prédio da base da Guarda Civil Metropolitana (GCM), do redário e da área de contemplação, além de banheiros com acessibilidade. Para a etapa final, restam a instalação da fonte interativa e dos bebedouros, que vão ampliar as opções de lazer e convivência no espaço.

Entregas além da Lagoa

As melhorias no Itatiaia fazem parte de um pacote mais amplo de obras que estão transformando diferentes regiões da cidade. Neste mês, também foram entregues reformas e revitalizações de praças nas localidades Itamaracá, Rita Vieira, Tiradentes, Jardim das Perdizes, Jardim Itamaracá, Angicos, Cidade Morena e Moreninha IV.

Entre os novos investimentos anunciados, estão as obras de pavimentação e drenagem no Jardim Jerusalém; a construção do espaço esportivo comunitário no Parque Jacques da Luz; a construção da USF Perdizes; a revitalização da Praça do Preto Velho; a construção da EMEI Moreninha 2; e a requalificação da Avenida Bom Pastor (1ª etapa).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

No Itatiaia e em tantos outros bairros, as entregas têm levado mais infraestrutura, segurança e oportunidades, reforçando o compromisso de construir uma Campo Grande mais conectada, acessível e acolhedora.