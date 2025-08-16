Whats

Aniversário
Campo Grande - MS

Moradores do Aero Rancho aprovam reforma e melhorias na USF

Moradores da Grande Região do Aero Rancho aprovaram a reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. Sebastião Eloy Pereira. O prédio passou por ...

16/08/2025 00h05
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Moradores da Grande Região do Aero Rancho aprovaram a reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. Sebastião Eloy Pereira. O prédio passou por uma revitalização completa, e a solenidade de entrega foi realizada na tarde desta sexta-feira (15), com a presença da prefeita Adriane Lopes e de gestores da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A prefeita destacou o empenho das equipes da USF em manter os atendimentos durante o período de reforma. “Temos que parabenizar a equipe de servidores da unidade, que não fechou as portas para a reforma, mudou a forma de atender, mas seguiram oferecendo o serviço à população com respeito e dignidade”, disse Adriane.

Ela reforçou o compromisso da gestão com a melhoria contínua dos serviços de saúde. “Essa reforma e ampliação atendem à necessidade de adequar o atendimento, que vem crescendo em Campo Grande. Vamos buscar parcerias para garantir mais recursos, possibilitando a contratação de profissionais, a ampliação das unidades e a valorização da infraestrutura e de quem atua na linha de frente na Capital”, enfatizou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Quem acompanhou a entrega aprovou os resultados. “Eu fiquei maravilhada com a reforma. A gente fica orgulhosa de como a unidade está hoje”, relatou Maria Fátima Ignácio de Souza, de 74 anos, com um largo sorriso no rosto. Há 33 anos ela mora na região do Bairro Aero Rancho e utiliza os serviços prestados pela unidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Ela conta que já passou por inúmeros acompanhamentos no local e que sempre foi muito bem atendida pela equipe. “Essa doutora Jaqueline, que é quem me atende agora, é muito especial para mim; ela explica tudo bem certinho, a gente se sente à vontade para perguntar tudo”, completa.

“Por ser SUS, a gente escuta muita gente reclamando, mas eu me surpreendi com a equipe e a estrutura daqui”, comenta Rafaela Gama, de 26 anos, mãe do pequeno Antony, de dois meses. Ela fez todo o pré-natal na unidade, enquanto ainda estava em reforma, e destaca que a nova estrutura física da USF traz mais segurança para o atendimento do filho.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Grávida de sete meses do Arthur, a telefonista Suely Ribas Mendes, de 21 anos, também realiza o acompanhamento de pré-natal na unidade e elogiou as melhorias. “Está mais amplo e mais arejado, parece até que o atendimento está mais rápido, está funcionando melhor”, afirma.

Maria Ilma Rosa, de 56 anos, que faz acompanhamento para diabetes há 22 anos, também aprovou a nova estrutura. “Agora está tudo bem organizado, bem melhor, mais bonito e confortável”, comentou, com a felicidade estampada nos olhos de quem comemora uma conquista para toda a comunidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Histórico da unidade

A USF Dr. Sebastião Eloy Pereira está inserida no Complexo de Saúde do Bairro Aero Rancho, que inclui ainda o Centro Regional de Saúde, a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

Esta primeira etapa entregue corresponde à reforma da unidade básica. Antes disso, a única obra no local havia ocorrido há 10 anos, mas não foi concluída.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
