Polícia Militar de Coxim realiza treinamento com fuzil T4 Taurus calibre 5.56

Coxim (MS) – Na última quarta-feira (14/08), policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão participaram de um treinamento especializado para o...

15/08/2025 21h57
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) – Na última quarta-feira (14/08), policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão participaram de um treinamento especializado para o uso do fuzil T4 Taurus calibre 5.56mm. A capacitação foi ministrada por instrutores do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Campo Grande, que compartilharam conhecimentos técnicos, legais e doutrinários relacionados à segurança, tiro policial e nivelamento profissional.

O treinamento teve como objetivo familiarizar os militares com o funcionamento do armamento, abordando desde noções práticas de tiro até procedimentos de manutenção de primeiro escalão, desmontagem e montagem básica. Todo o conteúdo foi pautado nos princípios dos Direitos Humanos e nas normas de segurança operacional.

A atualização técnica é fundamental para garantir que o policial esteja preparado para atuar em situações que demandem o uso de armamento de maior poder de fogo, reforçando a eficiência e a segurança nas ações de policiamento.

Com a capacitação, os policiais da Força Tática de Coxim ampliam suas habilidades e seguem alinhados aos padrões operacionais da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

