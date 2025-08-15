Polícia Civil prende, em Campo Grande, condenado a 11 anos por estupro de vulnerável em SP

Na data de hoje (15), a Polinter (Delegacia Especializada de Polinter e Capturas), deu cumprimento a mandado de prisão em desfavor de W.L.A. (72) expedido pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo.

Foragido desde 2023, W.L.A. (72) foi condenado há mais de 11 anos pela prática de estrupo de vulnerável em continuidade delitiva e foi preso no Jardim Zé Pereira.

O indivíduo foi conduzido à sede da Polinter e, após a comunicação do cumprimento do mandado de prisão, foi encaminhado à carceragem da DERF, onde permanece à disposição da Justiça.