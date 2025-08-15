PROMUSE DO 6º BPM PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI MARIA DA PENHA EM LADÁRIO

Ladário/MS – No âmbito daOperação Shamare da campanhaAgosto Lilás, a equipe doPrograma Mulher Segura (PROMUSE)do 6º Batalhão de Polícia Militar participou de uma capacitação com foco naLei Maria da Penhae em temas fundamentais para o enfrentamento à violência contra a mulher.

A capacitação foi promovida pelaPrefeitura Municipal de Ladário, por meio daCoordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, reunindo40 participantes, entre elesmilitares da Marinha do Brasil, integrantes daRede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Ladárioe membros da sociedade civil.

A participação doPROMUSEevidencia o empenho contínuo da Polícia Militar naproteção e acolhimento das vítimas, fortalecendo parcerias interinstitucionais e o trabalho preventivo. A corporação destaca que adenúncia é fundamentalpara o combate à violência e orienta que, diante de qualquer situação de risco, a população acione imediatamente o190, canal oficial para atendimento emergencial.