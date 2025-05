Abolição da Escravatura: Livro digital ganha versão animada no ALEMS Antirracista

O 13 de maio é marcado pelo fim oficial da escravidão no Brasil, com a assinatura da Lei Áurea em 1988, pela princesa Isabel, após muita luta da população negra. Como forma de reunir todas as iniciativas parlamentares que corroboram com o combate ao preconceito, reforçam direitos e valorizam a negritude, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) mantém a página multimídia ALEMS Antirracista , que agora ganhou mais um material: a animação completa do livro digital Preta, rainha nascida do céu e da terra.

Elaborado por servidores da Gerência de Site e Mídias Sociais, da Comunicação Institucional da Casa de Leis, o livro escrito por Osvaldo Júnior, com ilustrações de Luciana Kawassaki, ganhou animação de Danielle Katayama, para narrar em mais uma versão a saga da onça-pintada que vivia na imensidão do Pantanal e foi capturada. Em casa, sua beleza negra era admirada. Enjaulada, sua cor foi menosprezada. A trama mostra os danos do racismo e da segregação. E a reviravolta nos ensina lições de tolerância e humildade. Assista e leia clicando aqui.

O e-book Preta, rainha nascida do céu e da terra é voltado para o público infantojuvenil é pode ser distribuído gratuitamente, assim o vídeo animado reproduzido, desde que sem propósitos comerciais e que todo o conteúdo permaneça inalterado, com os devidos créditos à ALEMS e autores. Há ainda outros livros e animações disponibilizados pela Coleção Cidadania é o Bicho, com diversos temas em histórias protagonizadas por animais pantaneiros – acesse aqui .

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Página multimídia reúne legislações e diversos materiais

Já na página ALEMS Antirracista você ainda encontrará outros materiais como o Banco de Talentos Negros de Mato Grosso do Sul, reportagens e entrevistas especiais da TV, Radio e Site ALEMS, além das legislações que fortalecem os direitos das pessoas negras e pardas. Acesse a página na íntegra aqui .