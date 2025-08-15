Representação de Goiás na capital federal é tema de homenagem no Senado

Os 69 anos de funcionamento do escritório de Representação do Estado de Goiás na capital federal serão comemorados em sessão especial do Senado agendada para quarta-feira (20), às 10h. O evento destacará a importância estratégica do órgão para o desenvolvimento do estado e homenageará os gestores e servidores que participaram ou participam de seu funcionamento.

A homenagem, que abre o ciclo de comemorações dos 70 anos da atuação institucional de Goiás na capital do país, atende a requerimento do senador Pedro Chaves (MDB-GO) aprovado em Plenário em 16 de julho. O parlamentar explica que o primeiro escritório de representação de seu estado foi instalado no Rio de Janeiro, então capital federal, em 17 de agosto de 1956. O período foi marcado pelo movimento para a mudança da capital para o Planalto Central.

“A representação de Goiás acompanhou esse movimento histórico, consolidando sua atuação como elo estratégico entre o governo estadual e os órgãos federais. A trajetória do órgão atravessou diferentes formatos institucionais, crises e reformas administrativas, mas jamais perdeu seu papel central de articulação federativa e defesa dos interesses goianos no centro das decisões nacionais”, afirma no requerimento.