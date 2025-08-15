Polícia Civil e PRF prende homem por tráfico de drogas, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, resistência e desobediência

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS No âmbito da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, na manhã de hoje (15), a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – DENAR, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, realizou a prisão em flagrante de I.O.S. (30), que transportava expressiva quantidade de maconha em veículo produto de roubo/furto.

A ação teve início após a DENAR acionar a PRF informando que um veículo Chevrolet Onix, havia evadido de fiscalização da DEFRON em Ponta Porã e seguia em direção a Sidrolândia. As equipes montaram bloqueio no km 425 da BR-060. O condutor, ao avistar a barreira, desviou pelo acostamento e entrou na cidade, desobedecendo ordens de parada. Após acompanhamento tático e novo bloqueio na esquina das ruas Nioaque e Av. Antero Lemes da Silva, o motorista tentou colidir com a viatura da PRF, sendo necessário o disparo de arma de fogo para imobilização do veículo.

Com o pneu dianteiro esquerdo furado, o autor foi detido. No interior do veículo foram encontrados 1.627 kg de maconha, embalados em 1.627 tabletes e ocultos sob um pano preto. Consultas revelaram que o veículo, com placa original, havia sido roubado em Carapicuíba/SP no dia 12/08.

O autor possui passagens anteriores por porte ilegal de arma de fogo, ameaça e embriaguez ao volante. Ele foi conduzido à sede da DENAR, em Campo Grande, juntamente com o material apreendido, para adoção das medidas cabíveis.