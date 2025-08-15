Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende quatro por tráfico de drogas e apreendendo mais de 2t de drogas em Ponta Porã

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira – DEFRON, identificou um grupo que utilizava o assentamento Itamaraty, na cidade de ...

15/08/2025 17h36
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira – DEFRON, identificou um grupo que utilizava o assentamento Itamaraty, na cidade de Ponta Porã, como ponto estratégico de passagem, razão pela qual foram intensificadas ações de vigilância discreta no local, objetivando detectar qualquer movimentação suspeita.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
 Tendo em vista a confirmação por parte dos moradores e considerando as investigações já em curso, foram realizados diversos monitoramentos, buscando-se flagrar possível atividade criminosa.

Assim, na noite de ontem (14), por volta das 21h, a equipe realizou diligência no local, visualizando uma camionete SW4, uma Hilux prata e um Fiat Strada branco, todos ocupados por pessoas que claramente não residiam na região, estacionados em conjunto em uma propriedade local, aparentemente realizando averiguações nos veículos antes de seguir viagem.

Diante desses fatos e das suspeitas já consolidadas, procedeu-se à abordagem do grupo, identificando-se os presentes como E.G. (56), J.H.M.S. (32), C.E.S. (35) e C.P.S.J. (31), aos quais foi dada voz de prisão em flagrante. Após a abordagem, foi realizada busca nos veículos, sendo localizada expressiva quantidade de entorpecentes na SW4.

Em continuação às diligências, enquanto a equipe transitava pela MS-164, foi avistado um automóvel Gol que tentou fugir, sendo depois abandonado à beira da rodovia e em seu interior foi notada, de imediato, grande quantidade de tabletes similares a droga.

Somando os entorpecentes apreendidos, auferiu-se que havia aproximadamente 2.360kg (duas toneladas e trezentos e sessenta quilos) de maconha.

Por fim, em consulta aos sistemas informatizados, verificou-se que J.H.M.S possuía mandado de prisão em aberto e já era reincidente em diversos delitos graves, incluindo homicídio.

