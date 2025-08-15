POLÍCIA MILITAR CONDUZ SUSPEITO À DELEGACIA APÓS HOMICÍDIO EM CORUMBÁ

Corumbá/MS – Na noite desta quinta-feira (14/08/2025), a Força Tática da Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de lesão corporal com uso de arma branca, que posteriormente foi confirmada como homicídio, no bairro Maria Leite.

Durante o deslocamento, informações repassadas pelo rádio indicavam que o possível autor estaria nas dependências de uma instituição de ensino, apresentando vestes ensanguentadas e afirmando ter cometido o crime. No local, o suspeito foi encontrado e, de forma calma, confessou aos policiais que havia desferido golpes de faca contra a vítima.

Equipes da Polícia Militar e do SAMU compareceram à residência onde ocorreu o fato, sendo confirmado o óbito pela equipe médica. O local foi preservado até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que identificaram sete perfurações no corpo da vítima e apreenderam duas facas com vestígios de sangue.

Segundo a versão do suspeito — fatos que ainda serão investigados pela Polícia Civil — a discussão teria começado quando ele orientou a vítima a não fazer uso de drogas no interior da residência, pois havia três crianças presentes. A vítima, contrariada, teria se apoderado de duas facas que estavam sobre o balcão da cozinha. O Autor também pegou uma faca para se defender. Ambos entraram em luta corporal dentro da casa, levando o confronto até o quintal, onde o suspeito desferiu golpes de faca na região abdominal da vítima, causando ferimentos que resultaram em seu óbito.

A perícia constatou sete perfurações no corpo da vítima (quatro no tórax, duas no abdômen e uma na perna direita), além de apreender duas facas com vestígios de sangue. O autor, que apresentava ferimento na mão, foi encaminhado ao pronto-socorro e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Militar reforça a importância da preservação do local de crime, evitando que objetos sejam tocados ou removidos, bem como da imediata ligação para o telefone 190 diante de ocorrências graves. Ressalta ainda o valor da prova testemunhal, pois relatos precisos contribuem para elucidar os fatos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.