POLÍCIA MILITAR PRENDE AUTOR DE FURTO DE FIAÇÃO TELEFÔNICA EM CORUMBÁ

Corumbá/MS – Na manhã desta quinta-feira (14/08/2025), a Polícia Militar prendeu um homem por furto qualificado de fiação telefônica no bairro Popular Velha, em Corumbá/MS.

A guarnição da Rádio Patrulha foi acionada via COPOM após denúncia de que um indivíduo havia escalado um poste de energia na Rua General Osório e cortado fios de telefonia, fugindo em seguida para um matagal próximo.

Durante as diligências, os policiais localizaram e abordaram o suspeito, que estava de posse de aproximadamente 4 kg de fios e cerca de 20 metros de capa plástica de fiação. O autor confessou que pretendia comercializar o material furtado em uma recicladora, explicando que as capas, mesmo sem os fios internos, continham alumínio de valor comercial. O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

A Polícia Militar reforça que a participação da comunidade, por meio de denúncias, é fundamental para coibir furtos dessa natureza e preservar a infraestrutura urbana.