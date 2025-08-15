Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

POLÍCIA MILITAR PRENDE AUTOR DE FURTO DE FIAÇÃO TELEFÔNICA EM CORUMBÁ

Corumbá/MS – Na manhã desta quinta-feira (14/08/2025), a Polícia Militar prendeu um homem por furto qualificado de fiação telefônica no bairro Popu...

15/08/2025 17h36
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Corumbá/MS – Na manhã desta quinta-feira (14/08/2025), a Polícia Militar prendeu um homem por furto qualificado de fiação telefônica no bairro Popular Velha, em Corumbá/MS.

A guarnição da Rádio Patrulha foi acionada via COPOM após denúncia de que um indivíduo havia escalado um poste de energia na Rua General Osório e cortado fios de telefonia, fugindo em seguida para um matagal próximo.

Durante as diligências, os policiais localizaram e abordaram o suspeito, que estava de posse de aproximadamente 4 kg de fios e cerca de 20 metros de capa plástica de fiação. O autor confessou que pretendia comercializar o material furtado em uma recicladora, explicando que as capas, mesmo sem os fios internos, continham alumínio de valor comercial. O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

A Polícia Militar reforça que a participação da comunidade, por meio de denúncias, é fundamental para coibir furtos dessa natureza e preservar a infraestrutura urbana.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil e PRF prende homem por tráfico de drogas, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, resistência e desobediência
Foto: Divulgação/PM - MS POLÍCIA MILITAR CONDUZ SUSPEITO À DELEGACIA APÓS HOMICÍDIO EM CORUMBÁ
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende quatro por tráfico de drogas e apreendendo mais de 2t de drogas em Ponta Porã
Nioaque, MS
Atualizado às 18h06
24°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 14°
23°

Sensação

0.58 km/h

Vento

25%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 26 minutos Governo de MS apresenta nova arquitetura da saúde para qualificar atendimento e cumprir diretrizes do SUS
Há 26 minutos Representação de Goiás na capital federal é tema de homenagem no Senado
Há 26 minutos Comissão aprova isenção de IPI para carro novo de quem perdeu veículo em desastre natural
Há 26 minutos Comissão aprova manutenção de condições do crédito rural em caso de renegociação de dívida
Há 26 minutos Comissão que negociou tarifas nos EUA vota plano de trabalho na quarta-feira
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 4 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
3
Há 2 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
4
Há 6 dias Hoje é Dia: paternidade responsável e direitos humanos são destaques
5
Há 5 dias Conheça dez cuidados para uma viagem de moto mais segura
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados