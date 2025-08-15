Whats

Aniversário
PM - MS

POLÍCIA MILITAR CAPTURA FORAGIDO DA JUSTIÇA EM CORUMBÁ

Corumbá/MS – Na tarde desta quinta-feira (14/08/2025), a Polícia Militar prendeu um homem com mandado de prisão em aberto durante patrulhamento no ...

15/08/2025 16h30
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Corumbá/MS – Na tarde desta quinta-feira (14/08/2025), a Polícia Militar prendeu um homem com mandado de prisão em aberto durante patrulhamento no município de Corumbá.

A equipe da Rádio Patrulha 2, de posse de informações sobre as características do foragido, deslocou-se até a Rua Duque de Caxias, onde, segundo denúncia anônima, o suspeito estaria em um ônibus de transporte clandestino. No local, foi identificado o homem procurado pela Justiça.

Após consulta aos sistemas, foi confirmada a existência de mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas de Feira de Santana. O foragido foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

A Polícia Militar reforça que a colaboração da população, por meio de denúncias, é fundamental para a localização e captura de foragidos, contribuindo para a segurança de toda a comunidade.

