Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

Subcomissão debate embargos do Ibama em cinco estados da Amazônia Legal

A Subcomissão Temporária para Acompanhar os Embargos de Terras por Parte do Ibama (Craterras) se reúne na terça-feira (19), às 14h, para discutir o...

15/08/2025 16h30
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
O encontro deve analisar os fundamentos legais para aplicação dos embargos - Foto: Felipe Werneck/Ibama
O encontro deve analisar os fundamentos legais para aplicação dos embargos - Foto: Felipe Werneck/Ibama

A Subcomissão Temporária para Acompanhar os Embargos de Terras por Parte do Ibama (Craterras) se reúne na terça-feira (19), às 14h, para discutir o marco legal dos embargos e ouvir órgãos de controle e fiscalização.

A reunião foi solicitada (REQ 2/2025 - Craterras) pelo relator do coelgiado, senador Hamilton Mourão (Republicanos–RS). O parlamentar aponta que o encontro deve analisar os fundamentos legais para aplicação dos embargos e levantar dados sobre a situação no Acre, no Amazonas, no Pará, em Mato Grosso e em Rondônia.

Segundo Mourão, os recentes editais de notificação publicados pelo Ibama resultaram no embargo coletivo de mais de 4 mil propriedades rurais nesses estados, o que gerou insegurança jurídica e impactos econômicos. O senador também quer discutir questões como a morosidade no desembargo de áreas já regularizadas, a restrição de acesso ao crédito rural, a dificuldade para obtenção de autorizações de supressão de vegetação nativa e a observância do devido processo legal.

Foram convidados para a audiência:

  • Diretor de Proteção Ambiental do Ibama, Jair Schmitt;
  • Consultor Jurídico da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja-MT), Anaximandro Almeida;
  • Consultor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Rodrigo Justus de Brito;
  • Representante da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema) — aguardando confirmação.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Rodrigo Baptista

O senador Hamilton Mourão é relator do colegiado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
O senador Hamilton Mourão é relator do colegiado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O senador Pedro Chaves é autor do requerimento para a homenagem - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Representação de Goiás na capital federal é tema de homenagem no Senado
O plano de trabalho foi elaborado pela senadora Tereza Cristina - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Comissão que negociou tarifas nos EUA vota plano de trabalho na quarta-feira
Sede da Polícia Civil do Distrito Federal: investigações policiais poderão recompensar informantes - Foto: LUCIO BERNARDO JR CSP pode votar projeto que regula pagamento de recompensa a informantes
Nioaque, MS
Atualizado às 18h06
24°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 14°
23°

Sensação

0.58 km/h

Vento

25%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 26 minutos Governo de MS apresenta nova arquitetura da saúde para qualificar atendimento e cumprir diretrizes do SUS
Há 26 minutos Representação de Goiás na capital federal é tema de homenagem no Senado
Há 26 minutos Comissão aprova isenção de IPI para carro novo de quem perdeu veículo em desastre natural
Há 26 minutos Comissão aprova manutenção de condições do crédito rural em caso de renegociação de dívida
Há 26 minutos Comissão que negociou tarifas nos EUA vota plano de trabalho na quarta-feira
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 4 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
3
Há 2 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
4
Há 6 dias Hoje é Dia: paternidade responsável e direitos humanos são destaques
5
Há 5 dias Conheça dez cuidados para uma viagem de moto mais segura
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados