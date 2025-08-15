Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Saúde

SUS vai comprar 180 mil equipamentos para unidades básicas de saúde

Expectativa é que equipamentos comecem a ser entregues em novembro

15/08/2025 16h30
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) vai comprar, por determinação do Ministério da Saúde, 180 mil equipamentos para unidades básicas de saúde (UBS) de mais de 5 mil municípios.

Em nota, a AgSUS informou que as compras serão feitas por meio de edital de licitação, publicado no último dia 4. A abertura das propostas do pregão eletrônico será na próxima segunda-feira (18) às 10h , por meio do portal compras.gov.br .

Segundo o comunicado, os recursos para a compra dos equipamentos, estimados em R$ 1,8 bilhão, são provenientes da Secretaria de Atenção Primária à Saúd e, por meio do pacote de investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Saúde 2025.

“Serão adquiridos 10 mil combos com 18 equipamentos estratégicos cada, entre eles, ultrassom portátil, desfibrilador, laser terapêutico, retinógrafo e equipamentos para telessaúde”, detalhou a AgSUS.

A expectativa do governo é que os equipamentos comecem a ser entregues em novembro .

Consulta pública

Entre maio e junho, a AgSUS realizou consulta pública junto ao setor produtivo e ouviu representantes da indústria, gestores públicos e especialistas, no intuito de “aprimorar as especificações técnicas dos produtos”.

O diálogo com o mercado, de acordo com a entidade, garantiu maior alinhamento entre as necessidades das equipes de saúde e as tecnologias disponíveis, promovendo mais eficiência e assertividade no processo de compra.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Governo de MS apresenta nova arquitetura da saúde para qualificar atendimento e cumprir diretrizes do SUS
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Hospital Regional de Ponta Porã adota laserterapia no pós-operatório de pacientes
© Fernando Frazão/Agência Brasil Mais Médicos promoveu melhoria da saúde da população, diz secretário
Nioaque, MS
Atualizado às 18h06
24°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 14°
23°

Sensação

0.58 km/h

Vento

25%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 25 minutos Governo de MS apresenta nova arquitetura da saúde para qualificar atendimento e cumprir diretrizes do SUS
Há 25 minutos Representação de Goiás na capital federal é tema de homenagem no Senado
Há 25 minutos Comissão aprova isenção de IPI para carro novo de quem perdeu veículo em desastre natural
Há 25 minutos Comissão aprova manutenção de condições do crédito rural em caso de renegociação de dívida
Há 25 minutos Comissão que negociou tarifas nos EUA vota plano de trabalho na quarta-feira
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 4 dias No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
3
Há 2 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
4
Há 6 dias Hoje é Dia: paternidade responsável e direitos humanos são destaques
5
Há 5 dias Conheça dez cuidados para uma viagem de moto mais segura
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados