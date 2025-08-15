SUS vai comprar 180 mil equipamentos para unidades básicas de saúde

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) vai comprar, por determinação do Ministério da Saúde, 180 mil equipamentos para unidades básicas de saúde (UBS) de mais de 5 mil municípios.

Em nota, a AgSUS informou que as compras serão feitas por meio de edital de licitação, publicado no último dia 4. A abertura das propostas do pregão eletrônico será na próxima segunda-feira (18) às 10h , por meio do portal compras.gov.br .

Segundo o comunicado, os recursos para a compra dos equipamentos, estimados em R$ 1,8 bilhão, são provenientes da Secretaria de Atenção Primária à Saúd e, por meio do pacote de investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Saúde 2025.

“Serão adquiridos 10 mil combos com 18 equipamentos estratégicos cada, entre eles, ultrassom portátil, desfibrilador, laser terapêutico, retinógrafo e equipamentos para telessaúde”, detalhou a AgSUS.

A expectativa do governo é que os equipamentos comecem a ser entregues em novembro .

Consulta pública

Entre maio e junho, a AgSUS realizou consulta pública junto ao setor produtivo e ouviu representantes da indústria, gestores públicos e especialistas, no intuito de “aprimorar as especificações técnicas dos produtos”.

O diálogo com o mercado, de acordo com a entidade, garantiu maior alinhamento entre as necessidades das equipes de saúde e as tecnologias disponíveis, promovendo mais eficiência e assertividade no processo de compra.